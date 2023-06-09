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В Одесской области к морскому берегу прибило собаку на доске из Херсона: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 17:31
Фото: facebook.com/animalsosofficial
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В Григоровке Одесской области к морскому берегу прибило собаку на доске. Вероятно, пес начал свое экстремальное "путешествие" в Херсонской области. Об этом сообщила общественная организация Animal SOS Odessa.

Видео с собакой опубликовал также местный Telegram-канал "Новости Одесса".

  • Вчера, 8 июня, на одесских ресурсах распространяли видео с обломками домов, мебелью и бытовой техникой, которые в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС вынесло течением из Херсона в Черное море.

Смотрите также: Перехват СБУ подтвердил: Каховскую ГЭС взорвала диверсионная группа оккупантов – аудио

Вадим Ребрина
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Одессакаховская гэс
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