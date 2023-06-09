В Григоровке Одесской области к морскому берегу прибило собаку на доске. Вероятно, пес начал свое экстремальное "путешествие" в Херсонской области. Об этом сообщила общественная организация Animal SOS Odessa.
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Видео с собакой опубликовал также местный Telegram-канал "Новости Одесса".
- Вчера, 8 июня, на одесских ресурсах распространяли видео с обломками домов, мебелью и бытовой техникой, которые в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС вынесло течением из Херсона в Черное море.
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