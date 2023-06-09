UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На побережье Одессы находят диваны, холодильники и целые дома из Херсона – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 10:41
Видео из соцсетей
Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео поражения от первого лица
Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео поражения от первого лица
Украинский дрон-камикадзе влетел в лобовое стекло грузовика россиян – FPV-видео с фронта
Украинский дрон-камикадзе влетел в лобовое стекло грузовика россиян – FPV-видео с фронта

На одесских ресурсах распространяются видео с обломками домов, мебелью и бытовой техникой, которые в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС вынесло течением из Херсона в Черное море.

На роликах, которые местные жители начали публиковать 8 июня, видны диван, холодильник, газовый баллон, обломки от домов, кирпичи, окна, почти уцелевший уличный туалет и другие вещи, оказавшиеся на берегах Одесской области в результате российского теракта.

На одном из роликов видно, как в Черном море плавает целый дом.

  • Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.
  • Президент Зеленский заявил, что ситуация на оккупированной части Херсонской области катастрофическая.

Смотрите также: Перехват СБУ подтвердил: Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа кафиров – аудио

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаОдессаХерсонтерактморекаховская гэс
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 