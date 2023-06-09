На одесских ресурсах распространяются видео с обломками домов, мебелью и бытовой техникой, которые в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС вынесло течением из Херсона в Черное море.

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На роликах, которые местные жители начали публиковать 8 июня, видны диван, холодильник, газовый баллон, обломки от домов, кирпичи, окна, почти уцелевший уличный туалет и другие вещи, оказавшиеся на берегах Одесской области в результате российского теракта.

На одном из роликов видно, как в Черном море плавает целый дом.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.

Президент Зеленский заявил, что ситуация на оккупированной части Херсонской области катастрофическая.

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