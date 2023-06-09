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На узбережжі Одеси знаходять дивани, холодильники та цілі будинки з Херсона – відео видео

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09.06.2023, 10:41
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На одеських ресурсах поширюються відео з уламками будинків, меблями та побутовою технікою, які внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС винесло течією з Херсонщини до Чорного моря.

На роликах, які місцеві мешканці почали публікувати 8 червня, видно диван, холодильник, газовий балон, уламки від будинків, цеглу, вікна, майже вцілілий вуличний туалет та інші речі, які опинилися на берегах Одещини внаслідок російського теракту.

На одному із роликів видно, як у Чорному морі плаває цілий будинок.

  • Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію.

Дивіться також: Перехоплення СБУ підтвердило: Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів – аудіо

Мілана Головань
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