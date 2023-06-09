У Григорівці Одеської області до морського берега прибило собаку на дошці. Ймовірно, пес почав свою екстремальну "подорож" на Херсонщині. Про це повідомила громадська організація Animal SOS Odessa.

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Відео з собакою опублікував також місцевий Telegram-канал "Новини Одеса".

Вчора, 8 червня, на одеських ресурсах поширювали відео з уламками будинків, меблями та побутовою технікою, які внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС винесло течією з Херсонщини до Чорного моря.

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