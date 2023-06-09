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Росія гатить по Херсону під час евакуації: пошкоджено унікальну техніку рятувальників – фото

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09.06.2023, 22:07
Росія гатить по Херсону під час евакуації: пошкоджено унікальну техніку рятувальників – фото - Фото
Фoто – ДСНС

Росіяни продовжують обстрілювати Херсон під час евакуації людей, внаслідок чого сьогодні постраждали ще три людини, а також пошкоджено унікальну техніку рятувальників. Про це повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій і Офісі генпрокурора.

У ДСНС повідомили, що 9 червня у Херсоні під час евакуації мешканців з підтопленої території росіяни вкотре обстріляли рятувальників, які вивозили людей.

Пошкоджено техніку, за допомогою якої рятувальники допомагали тим, хто не міг самостійно вибратися з пастки, влаштованої росіянами.

Пошкоджень зазнали болотохід "Богун", медичний автомобіль Renault Trafi та спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль середнього класу САРМ-С. Серед особового складу постраждалих немає.

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Росія гатить по Херсону під час евакуації: пошкоджено унікальну техніку рятувальників – фото

У прокуратурі повідомили, що сьогодні близько 17:40 під час евакуації людей армія РФ вкотре обстрілювала Херсон, внаслідок чого травмовано трьох людей, серед яких неповнолітня дівчина.

Також пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.

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Оксана Житнюк
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