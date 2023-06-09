Каховська ГЕС. Є попередні цифри щодо евакуйованих, загиблих та зниклих безвісти
09.06.2023, 13:21
Миколаїв (Фото: Олександр Сенкевич)
Через повінь після підриву дамби Каховської ГЕС загинули щонайменше п'ять людей, ще 13 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.
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За даними міністра, в Херсонській області загинули четверо людей, 11 отримали поранення під час російського обстрілу під час евакуації, безвісти зниклими вважаються 13 людей. В області підтоплено 48 населених пунктів, із них 34 (3625 будинків) перебувають на підконтрольній Україні території, а 14 зараз на тимчасово окупованій. Евакуйовано 2412 осіб.
У Миколаївській області, повідомляє Клименко, загинула одна людина, підтоплено 23 населених пункти, евакуйовано 825 осіб.
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