Каховська ГЕС. Є попередні цифри щодо евакуйованих, загиблих та зниклих безвісти

Через повінь після підриву дамби Каховської ГЕС загинули щонайменше п'ять людей, ще 13 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

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За даними міністра, в Херсонській області загинули четверо людей, 11 отримали поранення під час російського обстрілу під час евакуації, безвісти зниклими вважаються 13 людей. В області підтоплено 48 населених пунктів, із них 34 (3625 будинків) перебувають на підконтрольній Україні території, а 14 зараз на тимчасово окупованій. Евакуйовано 2412 осіб.

У Миколаївській області, повідомляє Клименко, загинула одна людина, підтоплено 23 населених пункти, евакуйовано 825 осіб.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію.

8 червня президент Зеленський приїхав до Херсонської області, провів нараду щодо ліквідації наслідків підриву росіянами греблі Каховської ГЕС.

Росіяни вдарили по центру Херсона, поки людей рятували від води – фото, відео.

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