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Каховська ГЕС. Є попередні цифри щодо евакуйованих, загиблих та зниклих безвісти

Этот материал также доступен на русском
09.06.2023, 13:21
Каховська ГЕС. Є попередні цифри щодо евакуйованих, загиблих та зниклих безвісти - Фото
Миколаїв (Фото: Олександр Сенкевич)

Через повінь після підриву дамби Каховської ГЕС загинули щонайменше п'ять людей, ще 13 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

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За даними міністра, в Херсонській області загинули четверо людей, 11 отримали поранення під час російського обстрілу під час евакуації, безвісти зниклими вважаються 13 людей. В області підтоплено 48 населених пунктів, із них 34 (3625 будинків) перебувають на підконтрольній Україні території, а 14 зараз на тимчасово окупованій. Евакуйовано 2412 осіб.

У Миколаївській області, повідомляє Клименко, загинула одна людина, підтоплено 23 населених пункти, евакуйовано 825 осіб.

  • Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію.
  • 8 червня президент Зеленський приїхав до Херсонської області, провів нараду щодо ліквідації наслідків підриву росіянами греблі Каховської ГЕС.
  • Росіяни вдарили по центру Херсона, поки людей рятували від води – фото, відео.

Також дивіться: Тероризм. Головний рабин України потрапив під російський обстріл у Херсоні – відео

Сергій Бережний
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