Гуманітарна місія головного рабина України Моше Реувена Асмана потрапила під російський обстріл у Херсоні.
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Під час евакуації мирних жителів з затоплених районів Херсонської області група волонтерів потрапила під обстріл, коли рабин Моше Реувен Асман англійською давав коментар для медіа.
Військові, які супроводжували рабина, зреагували на звук і встигли перед розривом дати команду лягти на землю.
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