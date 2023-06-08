Гуманітарна місія головного рабина України Моше Реувена Асмана потрапила під російський обстріл у Херсоні.

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Під час евакуації мирних жителів з затоплених районів Херсонської області група волонтерів потрапила під обстріл, коли рабин Моше Реувен Асман англійською давав коментар для медіа.

Військові, які супроводжували рабина, зреагували на звук і встигли перед розривом дати команду лягти на землю.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію.

8 червня президент Зеленський приїхав до Херсонської області, провів нараду щодо ліквідації наслідків підриву росіянами греблі Каховської ГЕС.

Росіяни вдарили по центру Херсона, поки людей рятували від води – фото, відео.

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