Гуманитарная миссия главного раввина Украины Моше Реувена Асмана попала под российский обстрел в Херсоне.

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Во время эвакуации мирных жителей из затопленных районов Херсонской области группа волонтеров попала под обстрел, когда раввин Моше Реувен Асман на английском давал комментарий для медиа.

Сопровождающие раввина военные среагировали на звук и успели перед близким разрывом дать команду лечь на землю.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.

8 июня президент Зеленский приехал в Херсонскую область, провел совещание по ликвидации последствий подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС.

Россияне ударили по центру Херсона, пока людей спасали от воды – фото, видео.

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