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Терроризм. На видео попал прилет российского снаряда в дом во время эвакуации в Херсоне видео

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2023, 15:34
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Российские военные обстреливают Херсон, в то время как там идет эвакуация пострадавших от наводнения, возникшего в результате подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции.

В соцсетях появилось видео, которое зафиксировало прилет российского снаряда в многоэтажный дом во время эвакуации в Херсоне.

В Офисе генпрокурора сообщили, что 8 июня российские военные обстреляли Херсон.

Из-за прицельных ударов оккупантов во время проведения эвакуационных мероприятий в городе погиб мирный житель. Еще два человека получили травмы.

  • Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.
  • 8 июня президент Зеленский приехал в Херсонскую область, провел совещание по ликвидации последствий подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС.

Читайте также: Терроризм. Россияне ударили по центру Херсона, пока людей спасали от воды – фото, видео

Наталья Медведева
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