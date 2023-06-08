Российские военные обстреливают Херсон, в то время как там идет эвакуация пострадавших от наводнения, возникшего в результате подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В соцсетях появилось видео, которое зафиксировало прилет российского снаряда в многоэтажный дом во время эвакуации в Херсоне.

В Офисе генпрокурора сообщили, что 8 июня российские военные обстреляли Херсон.

Из-за прицельных ударов оккупантов во время проведения эвакуационных мероприятий в городе погиб мирный житель. Еще два человека получили травмы.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.

8 июня президент Зеленский приехал в Херсонскую область, провел совещание по ликвидации последствий подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС.

Читайте также: Терроризм. Россияне ударили по центру Херсона, пока людей спасали от воды – фото, видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.