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Тероризм. На відео потрапив приліт російського снаряда у будинок під час евакуації у Херсоні видео

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08.06.2023, 15:34
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Російські військові обстрілюють Херсон, коли там йде евакуація постраждалих від повені, що виникла внаслідок підриву росіянами Каховської гідроелектростанції.

У соцмережах з'явилося відео, яке зафіксувало приліт російського снаряда у багатоповерховий будинок під час евакуації у Херсоні.

В Офісі генпрокурора повідомили, що 8 червня російські військові обстріляли Херсон.

Через прицільні удари окупантів під час проведення евакуаційних заходів у місті загинув мирний житель. Ще двоє людей отримали травми.

  • Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію.
  • 8 червня президент Зеленський приїхав до Херсонської області, провів нараду щодо ліквідації наслідків підриву росіянами греблі Каховської ГЕС.

Читайте також: Тероризм. Росіяни вдарили по центру Херсона, поки людей рятували від води – фото, відео

Наталія Медведєва
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