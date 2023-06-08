Російські військові обстрілюють Херсон, коли там йде евакуація постраждалих від повені, що виникла внаслідок підриву росіянами Каховської гідроелектростанції.

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У соцмережах з'явилося відео, яке зафіксувало приліт російського снаряда у багатоповерховий будинок під час евакуації у Херсоні.

В Офісі генпрокурора повідомили, що 8 червня російські військові обстріляли Херсон.

Через прицільні удари окупантів під час проведення евакуаційних заходів у місті загинув мирний житель. Ще двоє людей отримали травми.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію.

8 червня президент Зеленський приїхав до Херсонської області, провів нараду щодо ліквідації наслідків підриву росіянами греблі Каховської ГЕС.

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