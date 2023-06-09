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Каховская ГЭС. Есть предварительные цифры по эвакуации, погибшим и пропавшим без вести

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 13:21
Каховская ГЭС. Есть предварительные цифры по эвакуации, погибшим и пропавшим без вести - Фото
Николаев (Фото: Александр Сенкевич)

Из-за наводнения после подрыва дамбы Каховской ГЭС погибли по меньшей мере пять человек, еще 13 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

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По данным министра, в Херсонской области погибли четыре человека, 11 получили ранения при российском обстреле во время эвакуации, без вести пропавшими считаются 13 человек. В области подтоплены 48 населенных пунктов, из них 34 (3625 домов) находятся на подконтрольной Украине территории, а 14 сейчас на временно оккупированной. Эвакуированы 2412 человек. 

В Николаевской области, сообщает Клименко, погиб один человек, подтоплены 23 населенных пункта, эвакуированы 825 человек. 

  • Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.
  • 8 июня президент Зеленский приехал в Херсонскую область, провел совещание по ликвидации последствий подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС.
  • Россияне ударили по центру Херсона, пока людей спасали от воды – фото, видео.

Смотрите также: Терроризм. Главный раввин Украины попал под российский обстрел в Херсоне – видео

Сергей Бережной
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Игорь КлименкоэвакуациянаводнениеХерсонская областьниколаевская областькаховская гэс
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