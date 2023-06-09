Каховская ГЭС. Есть предварительные цифры по эвакуации, погибшим и пропавшим без вести

Из-за наводнения после подрыва дамбы Каховской ГЭС погибли по меньшей мере пять человек, еще 13 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По данным министра, в Херсонской области погибли четыре человека, 11 получили ранения при российском обстреле во время эвакуации, без вести пропавшими считаются 13 человек. В области подтоплены 48 населенных пунктов, из них 34 (3625 домов) находятся на подконтрольной Украине территории, а 14 сейчас на временно оккупированной. Эвакуированы 2412 человек.

В Николаевской области, сообщает Клименко, погиб один человек, подтоплены 23 населенных пункта, эвакуированы 825 человек.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.

8 июня президент Зеленский приехал в Херсонскую область, провел совещание по ликвидации последствий подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС.

Россияне ударили по центру Херсона, пока людей спасали от воды – фото, видео.

Смотрите также: Терроризм. Главный раввин Украины попал под российский обстрел в Херсоне – видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.