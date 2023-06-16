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Росія накрила Херсон масованим вогнем: поранення мають 23 людини – фото, відео видео

Этот материал также доступен на русском
16.06.2023, 17:24
Відео: Telegram Єрмака
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Сьогодні, 16 червня, в результаті чергових обстрілів Херсона російськими окупантами поранення отримали 23 людини. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, масовані удари наносились по Таврійському мікрорайону, Корабельному району та центральній частині міста. 

Через обстріли пошкоджено медзаклад, дитсадок, супермаркет, житлові будинки, автівки, лінії електропередач. 

Серед постраждалих троє дітей. Троє людей знаходяться в тяжкому стані, інші отримали середні або легкі травми.

Росія накрила Херсон масованим вогнем: поранення мають 23 людини – фото, відео

Росія накрила Херсон масованим вогнем: поранення мають 23 людини – фото, відео

Росія накрила Херсон масованим вогнем: поранення мають 23 людини – фото, відео
  • Росіяни після підриву Каховської ГЕС, в результаті чого десятки населених пунктів залило водою, не дають нормально проводити евакуацію – вони регулярно обстрілюють ці населені пункти, у тому числі Херсон.

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Оксана Житнюк
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