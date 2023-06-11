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Росіяни обстріляли човен із евакуйованими на Херсонщині, шестеро поранено – Єрмак

Этот материал также доступен на русском
11.06.2023, 17:22
Росіяни обстріляли човен із евакуйованими на Херсонщині, шестеро поранено – Єрмак - Фото
Херсон (Фото: t.me/joker_ukr)

Армія РФ атакувала човен із цивільними, які евакуювалися з лівого берега на Херсонщині. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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Росіяни відкрили вогонь "у спини цивільним", – повідомив Єрмак. За його словами, шестеро людей отримали поранення, дісталися Херсона і були госпіталізовані. Лікарі борються за життя поранених.

"Росіяни – боягузливі терористи", – заявив Єрмак.

Сергій Бережний
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херсонська областьАндрій Єрмакевакуаціявоєнний злочин
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