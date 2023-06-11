Росіяни обстріляли човен із евакуйованими на Херсонщині, шестеро поранено – Єрмак

Армія РФ атакувала човен із цивільними, які евакуювалися з лівого берега на Херсонщині. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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Росіяни відкрили вогонь "у спини цивільним", – повідомив Єрмак. За його словами, шестеро людей отримали поранення, дісталися Херсона і були госпіталізовані. Лікарі борються за життя поранених.

"Росіяни – боягузливі терористи", – заявив Єрмак.

8 червня росіяни вдарили по центру Херсона, поки людей рятували від води – фото, відео.

9 червня росіяни обстріляли міську лікарню в Гуляйполі Запорізької області, відомо про двох загиблих та двох поранених цивільних.

11 червня окупанти скинули дві керовані авіабомби по селищу Козацьке Херсонської області, одна з яких вибухнула поряд із дитячим садком.

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