Росіяни обстріляли човен із евакуйованими на Херсонщині, шестеро поранено – Єрмак
11.06.2023, 17:22
Херсон (Фото: t.me/joker_ukr)
Армія РФ атакувала човен із цивільними, які евакуювалися з лівого берега на Херсонщині. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
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Росіяни відкрили вогонь "у спини цивільним", – повідомив Єрмак. За його словами, шестеро людей отримали поранення, дісталися Херсона і були госпіталізовані. Лікарі борються за життя поранених.
"Росіяни – боягузливі терористи", – заявив Єрмак.
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