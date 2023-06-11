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Обстріл евакуаційного човна під Херсоном: троє загинули, десять поранено

Этот материал также доступен на русском
11.06.2023, 20:43
Обстріл евакуаційного човна під Херсоном: троє загинули, десять поранено - Фото
Фото - Національна поліція України

Під час евакуації з лівого берега Дніпра постраждалих від повені на Херсонщині окупанти відкрили вогонь по човну, вбили трьох і поранили ще десятьох людей. Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Як написав Прокудін, через обстріл човна, яким евакуювалися люди з лівого берега, троє цивільних загинули, ще десять отримали поранення, серед них двоє правоохоронців.

"74-річний чоловік, коли ворог відкрив вогонь, власним тілом прикрив жінку. Росіяни розстріляли його в спину. Від отриманих ран він загинув, лікарі не встигли допомогти..." – написав голова ОДА.

Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що вдалося евакуювати з лівого берега 21 особу, "практично всі – люди похилого віку, маломобільні".

"Це був великий ризик, але ми не могли залишити людей напризволяще. В результаті – підступний обстріл у спину. Троє загиблих цивільних. Десятеро людей травмовані", – написав Клименко.

Раніше сьогодні глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що під час обстрілу евакуаційного човна в Херсонській області шестеро людей отримали поранення. Поки неясно, чи йдеться про один і той самий епізод.

Сергій Бережний
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херсонська областьігор клименкоевакуаціявоєнний злочинолександр прокудін
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