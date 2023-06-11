Обстріл евакуаційного човна під Херсоном: троє загинули, десять поранено

Під час евакуації з лівого берега Дніпра постраждалих від повені на Херсонщині окупанти відкрили вогонь по човну, вбили трьох і поранили ще десятьох людей. Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Як написав Прокудін, через обстріл човна, яким евакуювалися люди з лівого берега, троє цивільних загинули, ще десять отримали поранення, серед них двоє правоохоронців.

"74-річний чоловік, коли ворог відкрив вогонь, власним тілом прикрив жінку. Росіяни розстріляли його в спину. Від отриманих ран він загинув, лікарі не встигли допомогти..." – написав голова ОДА.

Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що вдалося евакуювати з лівого берега 21 особу, "практично всі – люди похилого віку, маломобільні".

"Це був великий ризик, але ми не могли залишити людей напризволяще. В результаті – підступний обстріл у спину. Троє загиблих цивільних. Десятеро людей травмовані", – написав Клименко.

Раніше сьогодні глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що під час обстрілу евакуаційного човна в Херсонській області шестеро людей отримали поранення. Поки неясно, чи йдеться про один і той самий епізод.

8 червня росіяни вдарили по центру Херсона, поки людей рятували від води – фото, відео.

9 червня росіяни обстріляли міську лікарню в Гуляйполі Запорізької області, відомо про двох загиблих та двох поранених цивільних.

11 червня окупанти скинули дві керованих авіабомби по селищу Козацьке Херсонської області, одна з яких вибухнула поряд із дитячим садком.

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