RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Окупанти обстріляли лікарню в Гуляйполі, двоє людей загинули

Этот материал также доступен на русском
09.06.2023, 14:39
Окупанти обстріляли лікарню в Гуляйполі, двоє людей загинули - Фото
Лікарня в Гуляйполі (Фото - Telegram Андрій Єрмак)

Російські окупанти обстріляли міську лікарню в Гуляйполі Запорізької області, зараз відомо про двох загиблих та двох поранених цивільних. Про це повідомив у Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Як повідомляє Єрмак, загинули молодша медсестра та сантехнік лікарні.

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
обстріллікарняЗапорізька областьзагибліГуляйполетероризм
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 