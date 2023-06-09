Окупанти обстріляли лікарню в Гуляйполі, двоє людей загинули

Російські окупанти обстріляли міську лікарню в Гуляйполі Запорізької області, зараз відомо про двох загиблих та двох поранених цивільних. Про це повідомив у Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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Як повідомляє Єрмак, загинули молодша медсестра та сантехнік лікарні.

3 червня під час обстрілу Росією передмістя Дніпра загинула дворічна дитина та постраждали 22 особи, з них п'ятеро – діти.

8 червня росіяни вдарили по центру Херсона, поки людей рятували від води – фото, відео.

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