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Оккупанты обстреляли больницу в Гуляйполе, два человека погибли

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 14:39
Оккупанты обстреляли больницу в Гуляйполе, два человека погибли - Фото
Больница в Гуляйполе (Фото - Telegram Андрій Єрмак)

Российские оккупанты обстреляли городскую больницу в Гуляйполе Запорожской области, сейчас известно о двух погибших и двух раненых гражданских. Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак

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Как сообщает Ермак, погибли младшая медсестра и сантехник больницы. 

Сергей Бережной
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