Оккупанты обстреляли больницу в Гуляйполе, два человека погибли
09.06.2023, 14:39
Больница в Гуляйполе (Фото - Telegram Андрій Єрмак)
Российские оккупанты обстреляли городскую больницу в Гуляйполе Запорожской области, сейчас известно о двух погибших и двух раненых гражданских. Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.
Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
Как сообщает Ермак, погибли младшая медсестра и сантехник больницы.
- 3 июня при обстреле Россией пригорода Днепра погиб двухлетний ребенок и пострадали 22 человека, из них пятеро – дети.
- 8 июня россияне ударили по центру Херсона, пока людей спасали от воды – фото, видео.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии