Окупанти скинули бомби поряд із дитячим садком у Козацькому Херсонській області – фото
11.06.2023, 16:36
Фото - Telegram Херсонська ОДА (ОВА)
Російські окупанти скинули дві керовані авіабомби по селищу Козацьке Херсонської області, одна з яких вибухнула поряд із дитячим садком. Про це повідомляє Херсонська ОДА (ОВА).
Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube
Як повідомляє ОДА, російська авіація вдарила по Козацькому двома керованими авіабомбами, причому одна з них впала поряд із п'ятиповерхівкою, інша – поряд із дитячим садком.
- 3 червня під час обстрілу Росією передмістя Дніпра загинула дворічна дитина та постраждали 22 особи, з них п'ятеро – діти.
- 8 червня росіяни вдарили по центру Херсона, поки людей рятували від води – фото, відео.
- 9 червня росіяни обстріляли міську лікарню в Гуляйполі Запорізької області, відомо про двох загиблих та двох поранених цивільних.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
Росія зруйнувала абсолютно всю критичну інфраструктуру в Херсонській області – Зеленський 14.11.2022Данілов про "конспірологію" щодо Херсону: Зради немає, і спектакль Шойгу та Суровікіна ні до чого 14.11.2022Херсонська область. Росіяни окопуються на лівому березі Дніпра та ведуть оборону — ОК "Південь" 13.11.2022
Останні новини
Коментарі