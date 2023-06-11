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Окупанти скинули бомби поряд із дитячим садком у Козацькому Херсонській області – фото

Этот материал также доступен на русском
11.06.2023, 16:36
Окупанти скинули бомби поряд із дитячим садком у Козацькому Херсонській області – фото - Фото
Фото - Telegram Херсонська ОДА (ОВА)

Російські окупанти скинули дві керовані авіабомби по селищу Козацьке Херсонської області, одна з яких вибухнула поряд із дитячим садком. Про це повідомляє Херсонська ОДА (ОВА).

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Як повідомляє ОДА, російська авіація вдарила по Козацькому двома керованими авіабомбами, причому одна з них впала поряд із п'ятиповерхівкою, інша – поряд із дитячим садком.

Фото – Telegram Херcонська ОДА (ОВА)

Фото – Telegram Херcонська ОДА (ОВА)

Сергій Бережний
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херсонська областьвійнабомбардування
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