Окупанти скинули бомби поряд із дитячим садком у Козацькому Херсонській області – фото

Російські окупанти скинули дві керовані авіабомби по селищу Козацьке Херсонської області, одна з яких вибухнула поряд із дитячим садком. Про це повідомляє Херсонська ОДА (ОВА).

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Як повідомляє ОДА, російська авіація вдарила по Козацькому двома керованими авіабомбами, причому одна з них впала поряд із п'ятиповерхівкою, інша – поряд із дитячим садком.

3 червня під час обстрілу Росією передмістя Дніпра загинула дворічна дитина та постраждали 22 особи, з них п'ятеро – діти.

8 червня росіяни вдарили по центру Херсона, поки людей рятували від води – фото, відео.

9 червня росіяни обстріляли міську лікарню в Гуляйполі Запорізької області, відомо про двох загиблих та двох поранених цивільних.

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