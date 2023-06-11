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Оккупанты сбросили бомбы рядом с детским садом в Казацком Херсонской области – фото

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2023, 16:36
Оккупанты сбросили бомбы рядом с детским садом в Казацком Херсонской области – фото - Фото
Фото - Telegram Херcонська ОДА (ОВА)

Российские оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы по поселку Казацкое Херсонской области, одна из которых взорвалась рядом с детским садом. Об этом сообщает Херсонская ОГА (ОВА).

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Как сообщает ОГА, российская авиация ударила по Казацкому двумя управляемыми авиабомбами, причем одна из них упала рядом с пятиэтажкой, другая – рядом с детским садом.

Фото – Telegram Херcонська ОДА (ОВА)

Фото – Telegram Херcонська ОДА (ОВА)

Сергей Бережной
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Херсонская областьбомбардировкавойна
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