Оккупанты сбросили бомбы рядом с детским садом в Казацком Херсонской области – фото
11.06.2023, 16:36
Фото - Telegram Херcонська ОДА (ОВА)
Российские оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы по поселку Казацкое Херсонской области, одна из которых взорвалась рядом с детским садом. Об этом сообщает Херсонская ОГА (ОВА).
Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
Как сообщает ОГА, российская авиация ударила по Казацкому двумя управляемыми авиабомбами, причем одна из них упала рядом с пятиэтажкой, другая – рядом с детским садом.
- 3 июня при обстреле Россией пригорода Днепра погиб двухлетний ребенок и пострадали 22 человека, из них пятеро – дети.
- 8 июня россияне ударили по центру Херсона, пока людей спасали от воды – фото, видео.
- 9 июня россияне обстреляли городскую больницу в Гуляйполе Запорожской области, известно о двух погибших и двух раненых гражданских.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии