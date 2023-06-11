Оккупанты сбросили бомбы рядом с детским садом в Казацком Херсонской области – фото

Российские оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы по поселку Казацкое Херсонской области, одна из которых взорвалась рядом с детским садом. Об этом сообщает Херсонская ОГА (ОВА).

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Как сообщает ОГА, российская авиация ударила по Казацкому двумя управляемыми авиабомбами, причем одна из них упала рядом с пятиэтажкой, другая – рядом с детским садом.

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