Обстрел эвакуационной лодки под Херсоном: трое погибли, десять ранены

Во время эвакуации с левого берега Днепра пострадавших от наводнения в Херсонской области оккупанты открыли огонь по лодке, убили троих и ранили еще десять человек. Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Как написал Прокудин, из-за обстрела лодки, которой эвакуировались люди с левого берега, трое гражданских погибли, еще десять получили ранения, среди них двое правоохранителей.

"74-летний мужчина, когда враг открыл огонь, собственным телом прикрыл женщину. Россияне расстреляли его в спину. От полученных ран он погиб, врачи не успели ему помочь..." – написал глава ОГА.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что удалось эвакуировать с левого берега 21 человека, "практически все – старики, маломобильные".

"Это был большой риск, но мы не могли оставить людей на произвол судьбы. В результате – коварный обстрел в спину. Трое погибших гражданских. Десять человек травмированы", – написал Клименко.

Ранее сегодня глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что при обстреле эвакуационной лодки в Херсонской области шесть человек получили ранения. Пока неясно, идет ли речь об одном и том же эпизоде.

8 июня россияне ударили по центру Херсона, пока людей спасали от воды – фото, видео.

9 июня россияне обстреляли городскую больницу в Гуляйполе Запорожской области, известно о двух погибших и двух раненых гражданских.

11 июня оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы по поселку Казацкое Херсонской области, одна из которых взорвалась рядом с детским садом.

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