Россияне обстреляли лодку с эвакуированными в Херсонской области, шестеро ранены – Ермак

Армия РФ атаковала лодку с гражданскими, которые эвакуировались с левого берега в Херсонской области. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Россияне открыли огонь "в спины гражданским", – сообщил Ермак. По его словам, шесть человек получили ранения, добрались до Херсона и были госпитализированы. Врачи борются за жизнь раненых.

"Россияне – трусливые террористы", – заявил Ермак.

8 июня россияне ударили по центру Херсона, пока людей спасали от воды – фото, видео.

9 июня россияне обстреляли городскую больницу в Гуляйполе Запорожской области, известно о двух погибших и двух раненых гражданских.

11 июня оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы по поселку Казацкое Херсонской области, одна из которых взорвалась рядом с детским садом

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