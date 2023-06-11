Россияне обстреляли лодку с эвакуированными в Херсонской области, шестеро ранены – Ермак
11.06.2023, 17:22
Херсон (Фото: t.me/joker_ukr)
Армия РФ атаковала лодку с гражданскими, которые эвакуировались с левого берега в Херсонской области. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
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Россияне открыли огонь "в спины гражданским", – сообщил Ермак. По его словам, шесть человек получили ранения, добрались до Херсона и были госпитализированы. Врачи борются за жизнь раненых.
"Россияне – трусливые террористы", – заявил Ермак.
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