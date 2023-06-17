РФ бьет по Донецкой области. Один человек погиб, трое ранены, в том числе ребенок: фото

В результате обстрелов российских оккупантов в Донецкой области сегодня, 17 июня, погиб один человек, еще трое получили ранения. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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"Ночь прошла относительно спокойно, но к утру начались обстрелы – как всей линии фронта, так и городов относительно отдаленных. Константиновка подверглась вражеским обстрелам и Торецкая территориальная община", – сообщил Кириленко.

Донецкая областная прокуратура сообщила, что в Константиновке в результате артобстрела ранены 9-летний ребенок и женщина.

Снаряды попали по частному сектору – предварительно, РФ стреляла из ствольной артиллерии.

У ребенка диагностированы закрытые травмы грудной клетки и живота, открытый перелом плеча, рваные раны ног и множественные ссадины тела. Также в больницу с осколочным ранением ноги попала 57-летняя женщина.

В результате обстрелов в Константиновке повреждены 11 жилых домов, гаражное помещение, авто, газопровод и электросети.

14 июня российские оккупанты ударили ракетами по Краматорску и Константиновке – были погибшие и раненые.

Сегодня оккупанты также обстреляли Харьковскую область. Их ракета попала в гражданский автомобиль: есть погибшие.

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