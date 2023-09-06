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Оккупанты ударили по людному месту в Константиновке, там пожар – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2023, 14:58
Скриншот с видео
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Страна-террорист РФ нанесла удар по людному месту в Константиновке Донецкой области. Видео с последствиями удара публикуют местные ресурсы.

На видео виден пожар посреди застройки и скопление людей рядом.

Местный ресурс пишет: "Очень оживленное место. По сообщениям очевидцев, есть погибшие. И много раненых".

Официальных сообщений пока нет.

LIGA.net публикует видео, поскольку его уже распространили как ресурсы оккупантов, так и украинские, в частности каналы некоторых народных депутатов, хотя это и запрещено военными.

ОБНОВЛЕНО 15:18. Предварительно известно о 16 погибших, сообщает корреспондент Радио Свобода с места трагедии.

Издание добавляет фото, на нем видна пожарная машина, карета скорой, спасатели и люди в бронежилетах и касках.

На фото пожара уже нет.

Фото: Радио Свобода

Новость дополняется...

Артём Джерипа
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войнакраматорсктерактДонецкконстантиновка
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