Страна-террорист РФ нанесла удар по людному месту в Константиновке Донецкой области. Видео с последствиями удара публикуют местные ресурсы.
На видео виден пожар посреди застройки и скопление людей рядом.
Местный ресурс пишет: "Очень оживленное место. По сообщениям очевидцев, есть погибшие. И много раненых".
Официальных сообщений пока нет.
LIGA.net публикует видео, поскольку его уже распространили как ресурсы оккупантов, так и украинские, в частности каналы некоторых народных депутатов, хотя это и запрещено военными.
ОБНОВЛЕНО 15:18. Предварительно известно о 16 погибших, сообщает корреспондент Радио Свобода с места трагедии.
Издание добавляет фото, на нем видна пожарная машина, карета скорой, спасатели и люди в бронежилетах и касках.
На фото пожара уже нет.
Новость дополняется...
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