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Удар России кассетными боеприпасами по Константиновке: в больнице умер еще один ребенок

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2023, 21:17
Удар России кассетными боеприпасами по Константиновке: в больнице умер еще один ребенок - Фото
Фото - Павел Кириленко, Facebook

Количество жертв в результате вчерашнего удара армии РФ кассетными боеприпасами по Константиновке возросло до трех. Сегодня вечером глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона сообщил, что в больнице умер еще один ребенок.

Вчера около 19:00 россияне открыли огонь из РСЗО "Смерч" по водоему, на берегу которого отдыхали люди. В результате обстрела погиб 10-летний мальчик, семь человек получили ранения.

Сегодня утром Кириленко написал, что по состоянию на 07:00 известно уже о двух погибших. Это был 28-летний мужчина, как уточнил Кириленко в эфире телемарафона. Один ребенок среди раненых был в тяжелом состоянии, его доставили в соседнюю область для оказания высококвалифицированной медицинской помощи.

Вечером глава ОВА сообщил, что по состоянию на 19:25 известно, что после проведения операций и реабилитационных мероприятий умерла девочка 2011 года рождения.

Оксана Житнюк
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