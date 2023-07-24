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Константиновка. РФ ударила кассетными боеприпасами: убила ребенка, семеро раненых – фото

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2023, 21:10
Константиновка. РФ ударила кассетными боеприпасами: убила ребенка, семеро раненых – фото - Фото
Фотo - Павел Кириленко, Facebook
обновлено

Россия в очередной раз ударила по Константиновке Краматорского района Донецкой области, в результате чего по меньшей мере семеро гражданских получили ранения, один ребенок погиб. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

По данным Кириленко, ранения получили дети пяти, 11 (двое) и 12 лет. Чуть позже Кириленко отредактировал сообщение и отметил, что одного тяжело раненого ребенка спасти не удалось.

Он сообщил, что около 19:00 россияне открыли огонь по водоему, на берегу которого отдыхали люди.

Кириленко утверждает, что оккупанты били из реактивной системы залпового огня "Смерч" с кассетными боеприпасами.

Глава ОВА в очередной раз обратился к родителям с призывом эвакуироваться вместе с детьми из зоны боевых действий. Он подчеркнул, что ОВА предоставит все необходимое для этого.

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ОБНОВЛЕНО. По данным прокуратуры Донецкой области, в результате обстрела погиб 10-летний мальчик. Также получили ранения три девочки и мальчик. Среди пострадавших детей – две сестры, одна из которых находится в тяжелом состоянии.

Телесные повреждения получили еще три человека: две 35-летние женщины и 44-летний мужчина.

Константиновка. РФ ударила кассетными боеприпасами: убила ребенка, семеро раненых – фото
Оксана Житнюк
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