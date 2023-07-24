Костянтинівка. Росія вгатила касетними боєприпасами: вбила дитину, семеро поранених – фото

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Росія в черговий раз вгатила по Костянтинівці Краматорського району Донецької області, внаслідок чого щонайменше семеро цивільних зазнали поранень, одна дитини померла. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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За даними Кириленка, поранення отримали діти п’яти, 11 (двоє) і 12 років. Трохи пізніше Кириленко відредагував допис та зазначив, що одну важко поранену дитину врятувати не вдалося.

Він повідомив, що близько 19:00 росіяни відкрили вогонь по водоймі, на березі якої відпочивали люди.

Кириленко стверджує, що окупанти гатили з реактивної системи залпового вогню "Смерч" з касетними боєприпасами.

Голова ОВА в черговий раз звернувся до батьків із закликом евакуюватись разом із дітьми із зони бойових дій. Наголосив, що ОВА надасть все необхідне для цього.

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ОНОВЛЕНО. За даним прокуратури Донецької області, внаслідок обстрілу загинув 10-річний хлопчик. Також зазнали поранень троє дівчат та хлопчик. Серед постраждалих дітей – дві сестри, одна з яких перебуває у тяжкому стані.

Тілесні ушкодження отримали ще троє осіб: дві 35-річні жінки та 44-річний чоловік.

14 червня російські окупанти вдарили ракетами по Краматорську та Костянтинівці – тоді були загиблі та поранені.

17 липня у Костянтинівці внаслідок артобстрілу було поранено 9-річну дитину та жінку.

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