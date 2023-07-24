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Костянтинівка. Росія вгатила касетними боєприпасами: вбила дитину, семеро поранених – фото

Этот материал также доступен на русском
24.07.2023, 21:10
Костянтинівка. Росія вгатила касетними боєприпасами: вбила дитину, семеро поранених – фото - Фото
Фотo - Павел Кириленко, Facebook
оновлено

Росія в черговий раз вгатила по Костянтинівці Краматорського району Донецької області, внаслідок чого щонайменше семеро цивільних зазнали поранень, одна дитини померла. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

 За даними Кириленка, поранення отримали діти п’яти, 11 (двоє) і 12 років. Трохи пізніше Кириленко відредагував допис та зазначив, що одну важко поранену дитину врятувати не вдалося.

Він повідомив, що близько 19:00 росіяни відкрили вогонь по водоймі, на березі якої відпочивали люди.

Кириленко стверджує, що окупанти гатили з реактивної системи залпового вогню "Смерч" з касетними боєприпасами.

Голова ОВА в черговий раз звернувся до батьків із закликом евакуюватись разом із дітьми із зони бойових дій. Наголосив, що ОВА надасть все необхідне для цього.

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ОНОВЛЕНО. За даним прокуратури Донецької області, внаслідок обстрілу загинув 10-річний хлопчик. Також зазнали поранень троє дівчат та хлопчик. Серед постраждалих дітей – дві сестри, одна з яких перебуває у тяжкому стані.

Тілесні ушкодження отримали ще троє осіб: дві 35-річні жінки та 44-річний чоловік. 

Костянтинівка. Росія вгатила касетними боєприпасами: вбила дитину, семеро поранених – фото
Оксана Житнюк
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