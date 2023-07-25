Удар Росії касетними боєприпасами по Костянтинівці: в лікарні померла ще одна дитина

Кількість жертв внаслідок вчорашнього удару армії РФ касетними боєприпасами по Костянтинівці зросла до трьох. Сьогодні ввечері голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі телемарафону повідомив, що в лікарні померла ще одна дитина.

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Вчора близько 19:00 росіяни відкрили вогонь з РСЗВ "Смерч" по водоймі, на березі якої відпочивали люди. Внаслідок обстрілу загинув 10-річний хлопчик, семеро людей отримали поранення.

Сьогодні зранку Кириленко написав, що станом на 07:00 відомо вже про двох загиблих. Це був 28-річний чоловік, як уточнив Кириленко в ефірі телемарафону. Одна дитина серед поранених була у важкому стані, її доправили до сусідньої області для надання висококваліфікованої медичної допомоги.

Ввечері голова ОВА повідомив, що станом на 19:25 відомо, що після проведення операцій і реабілітаційних заходів померла дівчинка 2011 року народження.

14 червня російські окупанти вдарили ракетами по Краматорську та Костянтинівці – тоді були загиблі та поранені.

17 липня у Костянтинівці внаслідок артобстрілу було поранено 9-річну дитину та жінку.

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