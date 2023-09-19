Проводиться ґрунтовне та детальне розслідування кожного інциденту війни, зокрема й щодо ракетного удару по ринку в Костянтинівці, який забрав життя 16 людей і залишив близько сотні поранених та постраждалих. Про це у реакції на розслідування журналістів The New York Times написав у Telegram головний комунікатор Офісу президента Михайло Подоляк.

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Україна заявляє, що окупанти вдарили по місту модифікованими ракетами ЗРК С-300 (як вони це регулярно роблять у прифронтовій смузі).

Журналісти поговорили з кількома джерелами, провели OSINT-прив'язку траєкторії польоту ракети до місцевості, і зробили висновок, що вибух на ринку 6 вересня, "найімовірніше", спричинило падіння ракети 9М38 із розташованого біля сусідньої Дружківки ЗРК "Бук" ЗСУ; вона нібито з якоїсь причини збилася з курсу.

На відео з камер спостереження видно, пише видання, що ракета влетіла до Костянтинівки з контрольованої Україною території: у момент підльоту кілька перехожих одночасно обернулися у бік камери (у напрямку Дружківки). Також зафіксовано відображення ракети на двох автомобілях на вулиці, тобто її політ був із північного заходу.

NYT пише про свідчення, що за кілька хвилин до вибуху на ринку ЗСУ запустили дві ракети класу "земля-повітря" у напрямку лінії фронту з Дружківки, що за 15 км на північний захід від Костянтинівки. Газета пише, що у Дружківці були їхні репортери: вони чули запуск ракет о 14:00, а приліт на ринок був за чотири хвилини після цього.

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Інформацію про запуск ракет NYT нібито "підтвердив і український військовий, який попросив про анонімність".

На ймовірному місці запуску на околиці Дружківки журналісти бачили окопи, сліди від бронетехніки та "випалені плями на землі".

Автори публікації NYT стверджують, що розміри отворів і фрагментів, виявлених на місці вибуху, нібито "відповідають лише 9М38 для "Бука": ці ракети є в України та Росії.

Вони додали, що їхню версію про 9M38 "підтвердили" і двоє якихось експертів з утилізації боєприпасів, "які попросили про анонімність".

Журналісти теоретизують, що пожежа після удару почалася, тому що в ракеті, "ймовірно", залишалося ще багато невикористаного палива.

Як вийшло, що нібито українська ракета впала в Костянтинівці, автори не знають, припускаючи якусь "трагічну випадковість". Водночас вони посилаються на "експертів щодо ППО", які сказали, що такі ракети "можуть збитися з курсу з різних причин, зокрема через несправність електроніки".

Автори публікації стверджують, що "спочатку українська влада намагалася перешкодити журналістам видання отримати доступ до уламків ракети та зони падіння відразу після удару".

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав LIGA.net, що не коментуватиме публікацію NYT, тому що "це питання до слідчих органів".

Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ капітан Ілля Євлаш у коментарі LIGA.net порадив звернутися із запитом у Генштаб/Міноборони.

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Подоляк пише, що поява в іноземних виданнях "публікацій із сумнівами щодо причетності Росії до удару по Костянтинівці спричиняє зростання конспірологічних теорій" та "вимагатиме додаткової юридичної оцінки з боку слідчих органів".

"Суспільство точно отримає відповідь на питання, що саме сталося в Костянтинівці. Як і в тисячах інших випадків російських ударів по нашій країні в межах неспровокованої війни", – підкреслив він.

Він запевнив, що обставини удару по Костянтинівці вивчаються, і "у будь-якому разі юридичну істину буде встановлено".

Радник глави Офісу президента пропонує не забувати, що це Росія почала вторгнення в Україну, "і саме Росія відповідальна за принесення війни до нашої країни, і саме Росія регулярно завдає масованих ракетних, бомбових і дронових ударів по цивільній інфраструктурі та цивільному населенню".

"Україна веде виключно оборонні дії, захищає себе та свої території", – наголосив Подоляк.

Публікація в NYT з'явилася якраз у день візиту президента Володимира Зеленського до США, де він заручатиметься подальшою підтримкою України, зокрема військовою допомогою.

Незабаром після трагедії російські пропагандистські канали активно розповсюджували "версію", що на ринку впала нібито американська протирадіолокаційна ракета AGM-88 HARM з літака ПС ЗСУ, і наводили подібні "докази": розмір отворів від елементів, що завдають ураження, нібито цьому "відповідає".

Засновник OSINT-групи Conflict Intelligence Team росіянин Руслан Левієв також писав про "харм".

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