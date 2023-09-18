"Я тоді просто зраджу їх". CBS запитали Зеленського, чи віддасть Україна РФ землі "в обмін на мир"

Ведучий програми 60 Minutes на американському каналі CBS запитав президента Володимира Зеленського, чи погодиться офіційний Київ на "мир" в обмін на те, щоб країні-окупанту Росії залишити захоплені нею українські землі. Глава держави відповів, що такий крок був би зрадою пам'яті тих, хто загинув, захищаючи Україну, її незалежність, суверенітет та територіальну цілісність.

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Інтерв'юер запитав те саме, про що німецькі соціологи нещодавно запитували співвітчизників: "Чи можете ви віддати якусь частину території України заради миру?"

"Ні! Ні. Це наша територія", – відповів Зеленський.

Ведучий не зупинявся: "Вам потрібна вся [територія]? Включно з Кримом?"

Президент нагадав йому, що тиждень тому нагороджував чергові 24 родини загиблих військовослужбовців: "І я нагороджував [того дня] героїв України. А гинуть не тільки герої України. Різні. Всі герої для мене. Що я маю їм сказати? Що всі вони загинули, щоб ми тепер сказали: "Та гаразд, забирайте". <...> Все, що я можу їм дати – це перемога".

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"Якщо я завтра скажу: "Забирайте все – Донбас, забирайте Крим, все, що було [після 24-го]" – я зраджу всі ці сім'ї. Я просто їх зраджу", – відповів Зеленський.

Українська влада постійно нагадує союзникам і партнерам, що жодний мир Москві не потрібен: їй у кращому разі потрібна оперативна пауза на фронті, щоб мобілізувати ще сили та засоби "для остаточного розв'язання українського питання".

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