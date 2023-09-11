"Він не розуміє". Зеленський відповів на заяви Лули про необхідність компромісів з Росією

Якщо президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, відомий заявами на користь Росії, не підтримуватиме Україну, він автоматично виступатиме на боці країни-окупанта, "навіть якщо не хоче цього". В такому стилі відповів на прохання CNN оцінити висловлювання Лули президент Володимир Зеленський.

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Питання Фаріда Закарії звучало так: "Президент Бразилії Лула сказав, що Україні потрібно позбутися менталітету холодної війни й піти на компроміс, і навіть прийняти, що деякі території мають відійти до Росії. Що ви відповідаєте таким людям?"

Зеленський почав дипломатично: сказав, що "передусім він [Лула] має власну позицію, і це його право; люди вільні, і вони висловлюють свою позицію в усьому світі". Проте, каже він, Лула "не розуміє, що позиція Путіна – не зупинити війну".

"Його позиція – продовжувати війну, розділити Європу, не мати сильного європейського континенту", – підкреслив глава держави.

За словами Зеленського, одна прем'єрка на його запитання, чому її уряд підтримує Україну, відповіла, що "люди, які зрозуміли Путіна, мають зробити вибір: підтримувати Україну, чи підтримувати Росію".

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"Насправді, інших варіантів не існує", – сказав президент. Коли інтерв'юер перепитав: "Жодних проміжних варіантів?", глава держави додав: "Немає проміжних варіантів. Це правда. Це питання часу, коли ви це зрозумієте і визнаєте".

Зеленський підкреслив: якщо Лула не підтримує Україну, "він підтримуватиме Росію, навіть якщо він не хоче".

"Я не знаю, що він мав на увазі. Він сказав, що ми маємо зупинити війну та знайти компроміс. Компроміси можливі лише з тими, хто готовий іти на них, хто відкритий до компромісів щодо інших питань. Ви колись бачили компроміси від Путіна в інших ситуаціях? Хтось бачив? У Чечні, в Грузії, в Молдові? Він окупував території всіх цих країн, він розділив усі ці народи", – резюмував президент.

Зеленський неодноразово говорив, що переговорів з Путіним він не вестиме.

У квітні 2023 року Лула заявив, що "рішення про війну ухвалили дві країни" – Росія та, на його думку, Україна, а також звинуватив США та Європу в її затягування через допомогу українцям.

За його словами, "немає сенсу обговорювати, хто правий" у війні Росії проти України.

10 вересня Лула сказав, що його уряд, попри ратифікацію Бразилією Римського статуту та зобов'язання виконувати рішення Міжнародного кримінального суду, не заарештує російського диктатора Володимира Путіна у разі візиту на саміт G20 у 2024 році.

У Держдепі США не вважають, що хтось заарештує Путіна, доки він глава держави.

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