Україна розчарована підсумковою декларацією G20. У МЗС показали варіант, який відображає реальність

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко опублікував зі своїми виправленнями текст підсумкової декларації саміту "Великої Двадцятки". За його словами, так би основні елементи тексту виглядали "більш наближеними до реальності".

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Ніколенко повідомив, що Україна вдячна партнерам, які намагалися включити в текст "сильні формулювання".

Проте у частині комюніке G20 щодо агресії РФ проти України організації "немає чим пишатися", зауважив посадовець.

"Очевидно, що участь української сторони дозволила би учасникам краще зрозуміти ситуацію. Принцип "нічого про Україну без України" залишається ключовим як ніколи", – пояснив Ніколенко.

Речник МЗС додав світлину з виправленнями основних елементів декларації саміту G20, аби вони були "більш наближеними до реальності".

Зокрема, він виправив словосполуку "війна в Україні" на "війна проти України", "Українська криза" на "агресивна війна Росії проти України".

У фразі, що "усі держави повинні діяти таким чином, що повністю відповідає цілям і принципам статуту ООН" на фото замінено "всі держави" на "Росія".

У фразі щодо неприпустимості використання ядерної зброї у війні проти України уточнено, що має йтись саме про російське використання цієї зброї.

Наприкінці вписано "члени G20 однозначно засуджують це [війну] і закликають Москву негайно припинити її", замість оригіналу "були різні погляди та оцінки ситуації".

Члени G20 ухвалили спільну декларацію за підсумками саміту: у ній є заклик до дотримання принципів міжнародного права, зокрема територіальної цілісності та суверенітету країн, також наголошується на неприпустимості використання ядерної зброї.

15 серпня 2023 року "Велика двадцятка" опублікувала перелік запрошених країн на саміт у Нью-Делі. Серед них немає України, але є Росія на чолі з диктатором Путіним.

15 листопада 2022 року президент Зеленський на саміті G20 запропонував формулу миру – 10 кроків для завершення війни, які мають розпочатися з виведення військ РФ з України.

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