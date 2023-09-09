Країни G20 опублікували спільне комюніке за підсумками саміту в Нью-Делі. Якого висновку дійшли

Члени "Великої двадцятки" ухвалили спільну декларацію за підсумками саміту у Нью-Делі. Комюніке містить заклик до дотримання принципів міжнародного права, зокрема територіальної цілісності та суверенітету країн, також там наголошується на неприпустимості використання ядерної зброї.

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Раніше повідомлялося, що країни G20 не можуть дійти консенсусу у спільній декларації через розбіжність поглядів членів блоку щодо війни Росії проти України.

В контексті війни у документі наголошується на тому, що:

— Усі держави мають діяти відповідно до цілей і принципів Статуту ООН у повному обсязі. Застосування або загроза застосування ядерної зброї є неприпустимими.

— Країни звернули увагу на людські страждання та додаткові негативні наслідки війни в Україні щодо глобальної продовольчої та енергетичної безпеки, "були різні погляди та оцінки ситуації".

— G20 закликає до негайного та безперешкодного постачання зерна, продовольства й добрив з Росії та України. Це необхідно для задоволення попиту в країнах, що розвиваються, і найменш розвинених країнах, особливо в Африці.

— "Велика двадцятка" вітає конструктивні ініціативи, які підтримують всеосяжний, справедливий і міцний мир в Україні.

Водночас у декларації наголошується, що G20 "не є платформою для розв'язання геополітичних проблем".

Наступні саміти G20 відбудуться у Бразилії (2024 рік), ПАР (2025) та США (2026).

15 листопада 2022 року президент Зеленський на саміті G20 запропонував формулу миру – 10 кроків для завершення війни, які мають розпочатися з виведення військ РФ з України.

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