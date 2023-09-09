Країни G20 опублікували спільне комюніке за підсумками саміту в Нью-Делі. Якого висновку дійшли
Члени "Великої двадцятки" ухвалили спільну декларацію за підсумками саміту у Нью-Делі. Комюніке містить заклик до дотримання принципів міжнародного права, зокрема територіальної цілісності та суверенітету країн, також там наголошується на неприпустимості використання ядерної зброї.
Раніше повідомлялося, що країни G20 не можуть дійти консенсусу у спільній декларації через розбіжність поглядів членів блоку щодо війни Росії проти України.
В контексті війни у документі наголошується на тому, що:
— Усі держави мають діяти відповідно до цілей і принципів Статуту ООН у повному обсязі. Застосування або загроза застосування ядерної зброї є неприпустимими.
— Країни звернули увагу на людські страждання та додаткові негативні наслідки війни в Україні щодо глобальної продовольчої та енергетичної безпеки, "були різні погляди та оцінки ситуації".
— G20 закликає до негайного та безперешкодного постачання зерна, продовольства й добрив з Росії та України. Це необхідно для задоволення попиту в країнах, що розвиваються, і найменш розвинених країнах, особливо в Африці.
— "Велика двадцятка" вітає конструктивні ініціативи, які підтримують всеосяжний, справедливий і міцний мир в Україні.
Водночас у декларації наголошується, що G20 "не є платформою для розв'язання геополітичних проблем".
Наступні саміти G20 відбудуться у Бразилії (2024 рік), ПАР (2025) та США (2026).
- 15 листопада 2022 року президент Зеленський на саміті G20 запропонував формулу миру – 10 кроків для завершення війни, які мають розпочатися з виведення військ РФ з України.
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