RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Bild: Генсек ООН запропонував Лаврову обнулення санкцій за повернення до зернової угоди

Этот материал также доступен на русском
08.09.2023, 13:49
Bild: Генсек ООН запропонував Лаврову обнулення санкцій за повернення до зернової угоди - Фото
Фото - ЕРА

Німецьке видання Bild стверджує, що у його розпорядженні є лист генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша до міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, в якому він запропонував відновлення зернової угоди на вигідних для держави-агресора умовах, включно з фактичним обнуленням санкцій.

Журналісти стверджують, що цей лист Гутерреш відправив Лаврову 28 серпня, і він "показує, як далеко готова зайти ООН, щоб відновити зернову угоду з розпалювачем війни Путіним".

У "вибуховому листі" Гутерреш пропонує Лаврову "чотири конкретні наріжні камені угоди між секретаріатом ООН і РФ", які мають призвести до відновлення чорноморської ініціативи, йдеться в матеріалі.

Перша пропозиція – держбанк РФ зможе повернутися до SWIFT.

За даними Bild, Гутерреш нібито запропонував Лаврову скасувати фінансові санкції, запроваджені Євросоюзом проти Російського аграрного банку у червні 2022 року. Тоді РАБ та багато інших російських держбанків були виключені із системи фінансових транзакцій SWIFT. Тепер же генсек ООН нібито пропонує Лаврову використовувати спеціально створену дочірню компанію російського банку, що потрапив під санкції, під назвою RSHB Capital SA для обходу санкцій, і ця компанія буде підключена до SWIFT.

Простими словами, як пише Bild, генсек ООН хоче активувати фіктивний банк, який дозволить обійти санкції ЄС проти російських банків.

Друга пропозиція – ООН хоче застрахувати російські кораблі від українських атак.

За даними Bild, Гутерреш у другому пункті "серйозно пропонує" Лаврову застрахувати російські кораблі від атак України в Азовському та Чорному морях.

"Спільно фінансована ООН страхова компанія для експорту російських продуктів харчування та добрив може розпочати роботу з Lloyd's протягом 4-6 тижнів", – йдеться у листі.

Водночас, за даними журналістів, генсек ООН пропонує не лише страхування вантажів, а й страхування "каско та P&I". Страхування "каско" – це комплексне страхування від зовнішнього впливу на судна, що використовуються для перевезення, а P&I – комплексне страхування відповідальності за шкоду третім особам.

Британська страхова компанія Lloyd's відповіла на запит Bild про спільне страхування російських вантажів та суден: "Без коментарів".

Третя пропозиція – повернення Росії заморожених активів.

Генсек ООН нібито запропонував Лаврову допомогти режиму Путіна повернути активи в ЄС, заморожені санкціями. У листі йдеться: "ООН може й надалі допомагати розморожувати заморожені активи російських компаній із виробництва добрив у ЄС".

Як пише Bild, генсек ООН сказав Лаврову, щоб той подав список конкретних рахунків або активів, і що "російські компанії з виробництва добрив мають звернутися до відповідних національних органів ЄС за відповідними винятками".

Гутерреш нібито пообіцяв Лаврову, що ООН працюватиме з відповідними органами ЄС на основі цих запитів.

Четверта пропозиція – кораблям РФ знову дозволять заходити до Німеччини та інших країн.

Як пише Bild, Гутерреш нібито запропонував "забезпечити ефективний доступ російських суден, які перевозять продукти харчування та добрива, до портів ЄС шляхом швидких портових дозволів".

ООН нібито готова розглянути "подальші варіанти полегшення доступу російських суден до портів ЄС у контексті торгівлі сільськогосподарською продукцією, включно зі спрощеними процедурами надання відповідних дозволів, зокрема перед виходом із російських портів", йдеться у матеріалі.

З цією метою, за даними журналістів, представники Гутерреша в ООН вже "провели переговори з Європейською комісією та окремими представниками портової влади (Німеччина, Бельгія, Іспанія, Нідерланди)".

У канцелярії генсека ООН на запит журналістів щодо скандального листа не відповіли.

За даними Bild, у РФ зараз вивчають пропозиції Гутерреша і поки що не погодилися на них, оскільки Кремль вважає їх "надто хорошими, щоб бути правдою", і сумнівається в "технічній здійсненності" оголошених послаблень.

Читайте також: ООН не має доказів для визнання геноциду в Україні – голова комісії

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
санкціївійнаООНСергій Лавровлистуваннязерноантоніу гутеррешзернова угода
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 