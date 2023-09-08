Bild: Генсек ООН запропонував Лаврову обнулення санкцій за повернення до зернової угоди

Німецьке видання Bild стверджує, що у його розпорядженні є лист генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша до міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, в якому він запропонував відновлення зернової угоди на вигідних для держави-агресора умовах, включно з фактичним обнуленням санкцій.

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Журналісти стверджують, що цей лист Гутерреш відправив Лаврову 28 серпня, і він "показує, як далеко готова зайти ООН, щоб відновити зернову угоду з розпалювачем війни Путіним".

У "вибуховому листі" Гутерреш пропонує Лаврову "чотири конкретні наріжні камені угоди між секретаріатом ООН і РФ", які мають призвести до відновлення чорноморської ініціативи, йдеться в матеріалі.

Перша пропозиція – держбанк РФ зможе повернутися до SWIFT.

За даними Bild, Гутерреш нібито запропонував Лаврову скасувати фінансові санкції, запроваджені Євросоюзом проти Російського аграрного банку у червні 2022 року. Тоді РАБ та багато інших російських держбанків були виключені із системи фінансових транзакцій SWIFT. Тепер же генсек ООН нібито пропонує Лаврову використовувати спеціально створену дочірню компанію російського банку, що потрапив під санкції, під назвою RSHB Capital SA для обходу санкцій, і ця компанія буде підключена до SWIFT.

Простими словами, як пише Bild, генсек ООН хоче активувати фіктивний банк, який дозволить обійти санкції ЄС проти російських банків.

Друга пропозиція – ООН хоче застрахувати російські кораблі від українських атак.

За даними Bild, Гутерреш у другому пункті "серйозно пропонує" Лаврову застрахувати російські кораблі від атак України в Азовському та Чорному морях.

"Спільно фінансована ООН страхова компанія для експорту російських продуктів харчування та добрив може розпочати роботу з Lloyd's протягом 4-6 тижнів", – йдеться у листі.

Водночас, за даними журналістів, генсек ООН пропонує не лише страхування вантажів, а й страхування "каско та P&I". Страхування "каско" – це комплексне страхування від зовнішнього впливу на судна, що використовуються для перевезення, а P&I – комплексне страхування відповідальності за шкоду третім особам.

Британська страхова компанія Lloyd's відповіла на запит Bild про спільне страхування російських вантажів та суден: "Без коментарів".

Третя пропозиція – повернення Росії заморожених активів.

Генсек ООН нібито запропонував Лаврову допомогти режиму Путіна повернути активи в ЄС, заморожені санкціями. У листі йдеться: "ООН може й надалі допомагати розморожувати заморожені активи російських компаній із виробництва добрив у ЄС".

Як пише Bild, генсек ООН сказав Лаврову, щоб той подав список конкретних рахунків або активів, і що "російські компанії з виробництва добрив мають звернутися до відповідних національних органів ЄС за відповідними винятками".

Гутерреш нібито пообіцяв Лаврову, що ООН працюватиме з відповідними органами ЄС на основі цих запитів.

Четверта пропозиція – кораблям РФ знову дозволять заходити до Німеччини та інших країн.

Як пише Bild, Гутерреш нібито запропонував "забезпечити ефективний доступ російських суден, які перевозять продукти харчування та добрива, до портів ЄС шляхом швидких портових дозволів".

ООН нібито готова розглянути "подальші варіанти полегшення доступу російських суден до портів ЄС у контексті торгівлі сільськогосподарською продукцією, включно зі спрощеними процедурами надання відповідних дозволів, зокрема перед виходом із російських портів", йдеться у матеріалі.

З цією метою, за даними журналістів, представники Гутерреша в ООН вже "провели переговори з Європейською комісією та окремими представниками портової влади (Німеччина, Бельгія, Іспанія, Нідерланди)".

У канцелярії генсека ООН на запит журналістів щодо скандального листа не відповіли.

За даними Bild, у РФ зараз вивчають пропозиції Гутерреша і поки що не погодилися на них, оскільки Кремль вважає їх "надто хорошими, щоб бути правдою", і сумнівається в "технічній здійсненності" оголошених послаблень.

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