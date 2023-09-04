ООН не має достатньо доказів для визнання геноциду в Україні – голова комісії

Голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе заявив на пресконференції у Києві, що орган наразі не дійшов висновку, що Росія чинить проти України геноцид. Про це пише Радіо Свобода.

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За словами Мьосе, комісія не має достатніх наявних доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації Конвенції про геноцид.

"Зараз ми не маємо достатніх наявних доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації, передбаченій Конвенцією про геноцид", – сказав голова комісії.

Він запевнив, що розслідування в Україні продовжуватимуть. За його словами, раніше комісія вже зазначала, що "в російських ЗМІ були певні заяви, які, можливо, могли мати стосунок до питання про підбурювання до геноциду".

"Це одна лінія, якої ми дотримуємося, і ми її розглянемо. Але поки висновків немає", – заявив Мьосе, додавши, що комісія виявила "велику кількість воєнних злочинів" на кшталт тортур і атак по українській енергетичній інфраструктурі з жовтня 2022 року.

Водночас, сказав він, орган не знає, "чи слід розглядати це як злочини проти людяності".

"Ми визначили, що є ознаки того, що це може бути злочином проти людяності. Тому я вважаю, що корисно подивитися на усе в контексті", – резюмував він.

На межі березня та квітня 2022 року українські військові звільнили Київську область від російських окупантів. На вулицях звільнених міст, зокрема у Бучі, було виявлено тіла вбитих мирних жителів.

За даними Офісу генпрокурора, з 24 лютого в Україні загинуло 7938 цивільних, з них 430 – діти. Поранених цивільних – 10 897. Станом на 21 жовтня розслідувалося 368 фактів тортур з боку росіян.

Офісом генпрокурора встановлено 9400 фактів депортації дітей з України до Росії.

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