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ООН не має достатньо доказів для визнання геноциду в Україні – голова комісії

Этот материал также доступен на русском
04.09.2023, 15:36
ООН не має достатньо доказів для визнання геноциду в Україні – голова комісії - Фото
Ерік Мьосе (Фото: Justice Info)

Голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе заявив на пресконференції у Києві, що орган наразі не дійшов висновку, що Росія чинить проти України геноцид. Про це пише Радіо Свобода.

За словами Мьосе, комісія не має достатніх наявних доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації Конвенції про геноцид.

"Зараз ми не маємо достатніх наявних доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації, передбаченій Конвенцією про геноцид", – сказав голова комісії.

Він запевнив, що розслідування в Україні продовжуватимуть. За його словами, раніше комісія вже зазначала, що "в російських ЗМІ були певні заяви, які, можливо, могли мати стосунок до питання про підбурювання до геноциду".

"Це одна лінія, якої ми дотримуємося, і ми її розглянемо. Але поки висновків немає", – заявив Мьосе, додавши, що комісія виявила "велику кількість воєнних злочинів" на кшталт тортур і атак по українській енергетичній інфраструктурі з жовтня 2022 року.

Водночас, сказав він, орган не знає, "чи слід розглядати це як злочини проти людяності".

"Ми визначили, що є ознаки того, що це може бути злочином проти людяності. Тому я вважаю, що корисно подивитися на усе в контексті", – резюмував він.

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Мілана Головань
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