Через рік після трагедії в Оленівці в ООН визнали, що удар не був завданий ракетою HIMARS

Через рік після масового вбивства щонайменше 50 українських військовополонених у колонії в Оленівці на тимчасово окупованій території Донбасу в Організації об'єднаних націй визнали, що удар не був завданий ракетою HIMARS, як стверджували російські окупанти. Про це заявив 25 липня голова ООН з прав людини Фолькер Тюрк.

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Тюрк зазначив, що через рік після трагічного вбивства щонайменше 50 українських військовополонених в Оленівці "правосуддя все ще не наблизилося до досягнення".

Він повідомив, що Росія не надала задовільних гарантій безпечного доступу працівникам ООН для відвідування Оленівки, а також не задовольнила спільні запити Управління ООН з прав людини на доступ до районів України, розташованих під тимчасовим військовим контролем РФ.

Тюрк розповів, що співробітники Управління ООН з прав людини змогли провести тривалі бесіди з тими, хто вижив після інциденту в Оленівці, і зробили докладний аналіз наявної додаткової інформації відповідно до встановленої методології.

"Хоча точні обставини інциденту в ніч з 28 на 29 липня 2022 року залишаються неясними, доступна інформація та наш аналіз дозволяють Управлінню зробити висновок, що він не був викликаний ракетою HIMARS", – заявив Тюрк.

Він додав, що на підставі наявної інформації на цьому етапі неможливо встановити ані конкретне джерело вибуху, ані точний напрямок, з якого міг бути зроблений постріл.

"Управління продовжуватиме стежити за цим інцидентом відповідно до свого досвіду та мандату", – заявили в ООН.

29 липня 2022 року російські окупанти обстріляли колонію з українськими військовополоненими в Оленівці на тимчасово окупованій території Донбасу.

За даними Офісу генпрокурора, росіяни вбили там близько 40 полонених, 130 людей було поранено.

5 січня 2023 року повідомлялося, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розпустив місію з розслідування масового вбивства українських військовополонених в Оленівці, оскільки експерти так і не змогли дістатися місця злочину.

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