Через год после трагедии в Еленовке в ООН признали, что удар не был нанесен ракетой HIMARS

Спустя год после массового убийства не менее 50 украинских военнопленных в колонии в Еленовке на временно оккупированной территории Донбасса в Организации объединенных наций признали, что удар не был нанесен ракетой HIMARS, как утверждали российские оккупанты. Об этом заявил 25 июля глава ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

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Тюрк отметил, что спустя год после трагического убийства не менее 50 украинских военнопленных в Еленовке "правосудие все еще не приблизилось к свершению".

Он сообщил, что Россия не предоставила удовлетворительных гарантий безопасного доступа работникам ООН для посещения Еленовки, а также не удовлетворила общие запросы Управления ООН по правам человека на доступ к районам Украины, находящимся под временным военным контролем РФ.

Тюрк рассказал, что сотрудники Управления ООН по правам человека смогли провести длительные беседы с выжившими после инцидента в Еленовке и провести подробный анализ имеющейся дополнительной информации в соответствии с установленной методологией.

"Хотя точные обстоятельства инцидента в ночь с 28 на 29 июля 2022 года остаются неясными, доступная информация и наш анализ позволяют Управлению сделать вывод, что он не был вызван ракетой HIMARS", – заявил Тюрк.

Он добавил, что на основании имеющейся информации на данном этапе невозможно установить ни конкретный источник взрыва, ни точное направление, с которого мог быть произведен выстрел.

"Управление будет продолжать следить за этим инцидентом в соответствии со своим опытом и мандатом", – заявили в ООН.

29 июля 2022 года российские оккупанты обстреляли колонию с украинскими военнопленными в Еленовке на временно оккупированной территории Донбасса.

По данным Офиса генпрокурора, россияне убили там около 40 пленных, 130 человек были ранены.

5 января 2023 года сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш распустил миссию по расследованию массового убийства украинских военнопленных в Еленовке, поскольку эксперты так и не смогли добраться до места преступления.

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