"Страусиная позиция". Лубинец не видит усилий ООН и Красного креста по украинским пленным

Международные организации вроде ООН и Красного креста до сих пор занимают "страусиную позицию" по украинским военнопленным в РФ и на оккупированных территориях; для тяжелораненых в плену россиян обсуждается репатриация. Об этом Radio NV рассказал уполномоченный Совета по правам человека Дмитрий Лубинец.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

За пять месяцев, пока существовала миссия ООН по расследованию массового убийства военнопленных в Еленовке, она не сделала ничего, сказал он, и не было никакой реакции даже на инициативу встретиться с омбудсменом. Эту миссию распустили в начале 2023 года, поскольку эксперты так и "не смогли добраться до места преступления".

Лубинец напомнил, что на пресс-конференции спикера генсека ООН прямо спросили: "Вы все-таки получили разрешение от РФ? Получили ли официальный ответ, почему вы туда не были допущены? И считаете ли это такими действиями, которые нужно осудить?"

"Никакого вменяемого ответа не было. Для меня это показатель какой-то такой нейтральной страусиной позиции: спрятал голову в песок, есть проблема, но я же ее не вижу, – нет проблемы", – сказал он.

Читайте также: США: Жаль, что ООН подверглась угрозам РФ и не расследует нормально поставки иранских дронов

По словам Лубинца, эти организации "даже не требуют – они просят, присылают какие-то официальные письма и даже не осуждают такую позицию страны, которая фактически сорвала деятельность международной миссии".

"Просто констатировать факт, что вас не допустила Россия, [мало]. Мы не видим даже попыток, даже усилий, чтобы как-то изменить эту ситуацию с вашей стороны", – заявил он об ООН и Красном кресте.

Омбудсмен считает, что "за маркой нейтральности" международные организации "прикрывают свою беззубость и недейственность".

Лубинец подтвердил, что подавляющее большинство пленных защитников Мариуполя вывезли из лагеря в оккупированной Еленовке на территорию России.

Сейчас, говорит Лубинец, с РФ обсуждается начало нового процесса – репатриации тяжелораненых военнопленных, возвращение их на свою сторону без всяких условий, без привязки к количеству: "Списками мы обменялись".

29 июля 2022 года российские оккупанты обстреляли колонию с украинскими военнопленными в Еленовке на временно оккупированной территории Донбасса.

По данным Офиса генпрокурора, россияне убили там около 40 пленных, 130 человек были ранены.

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.