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США: Жаль, что ООН поддалась угрозам РФ и не расследует нормально поставки иранских дронов

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2022, 07:09
США: Жаль, что ООН поддалась угрозам РФ и не расследует нормально поставки иранских дронов - Фото
Иранский дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

США считают, что секретариат генсека ООН Антониу Гутерриша поддался на угрозы России и не провел нормального расследования поставок иранских дронов для РФ. Об этом заявил заместитель посла США в ООН Роберт Вуд, передает Reuters.

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Британия, США, Германия, Франция и Украина считают, что Тегеран поставками беспилотников России нарушает резолюцию Совбеза ООН от 2015 года, которая закрепляет иранскую ядерную сделку, отмечают в агентстве. Они хотят, чтобы Гутерриш направил в Киев официальных лиц для расследования.

"Мы сожалеем, что ООН не провела нормального расследования этого нарушения… Мы разочарованы тем, что Секретариат, очевидно, поддавшись угрозам России, не выполнил мандат на расследование, который дал ему Совбез", – сказал Вуд.

Гутерриш при этом ранее заявлял в докладе Совбезу, что официальные лица ООН изучают имеющуюся информацию.

Когда его спросили о давлении, то генсек ответил, что обвинения Запада "рассматриваются в более широкой картине всего, что делает ООН в контексте войны, чтобы определить – следует ли направить официальных лиц в Киев".

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Марко Сировой
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Антониу Гутерриш ООН расследование Иран роберт вуд Shahed-136 дроны-камикадзе шахеды
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