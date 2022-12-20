США: Жаль, что ООН поддалась угрозам РФ и не расследует нормально поставки иранских дронов

США считают, что секретариат генсека ООН Антониу Гутерриша поддался на угрозы России и не провел нормального расследования поставок иранских дронов для РФ. Об этом заявил заместитель посла США в ООН Роберт Вуд, передает Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Британия, США, Германия, Франция и Украина считают, что Тегеран поставками беспилотников России нарушает резолюцию Совбеза ООН от 2015 года, которая закрепляет иранскую ядерную сделку, отмечают в агентстве. Они хотят, чтобы Гутерриш направил в Киев официальных лиц для расследования.

"Мы сожалеем, что ООН не провела нормального расследования этого нарушения… Мы разочарованы тем, что Секретариат, очевидно, поддавшись угрозам России, не выполнил мандат на расследование, который дал ему Совбез", – сказал Вуд.

Гутерриш при этом ранее заявлял в докладе Совбезу, что официальные лица ООН изучают имеющуюся информацию.

Когда его спросили о давлении, то генсек ответил, что обвинения Запада "рассматриваются в более широкой картине всего, что делает ООН в контексте войны, чтобы определить – следует ли направить официальных лиц в Киев".

По словам президента Зеленского, Иран передал России новую партию дронов-камикадзе Shahed-136 – 250 штук за один раз.

Иран отрицает поставки России беспилотников, тем временем иранские дроны атакуют Украину. Например, 19 декабря "шахедами" ударили по Киеву и Николаевской области.

Читайте также: Россияне начали запускать "шахеды" с Азовского моря

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.