Иран передал России новую партию Shahed-136. В этот раз 250 штук за один раз — Зеленский

Россия получила от Ирана 250 дронов-камикадзе Shahed-136 в рамках новой партии военной помощи. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время выступления перед лидерами стран Объединенного экспедиционного корпуса.

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По его словам, в ночь на 19 декабря россияне атаковали Украину дронами из новой партии в 250 штук. Он отметил, что Россия использует ракеты и дроны из Ирана для ударов по энергетической инфраструктуре.

Зеленский заявил, что недавний массированный удар оккупантов затронул более 20 млн украинцев — миллионные города и большинство регионов остались без электричества.

Вооруженные Силы Украины сбили 30 иранских дронов-камикадзе Shahed-136 во время атаки в ночь на 19 декабря, всего противник запустил около 35 БПЛА.

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Дмитро Гриниченко

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