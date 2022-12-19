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Иран передал России новую партию Shahed-136. В этот раз 250 штук за один раз — Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
19.12.2022, 15:47
Иран передал России новую партию Shahed-136. В этот раз 250 штук за один раз — Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Россия получила от Ирана 250 дронов-камикадзе Shahed-136 в рамках новой партии военной помощи. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время выступления перед лидерами стран Объединенного экспедиционного корпуса.

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По его словам, в ночь на 19 декабря россияне атаковали Украину дронами из новой партии в 250 штук. Он отметил, что Россия использует ракеты и дроны из Ирана для ударов по энергетической инфраструктуре. 

Зеленский заявил, что недавний массированный удар оккупантов затронул более 20 млн украинцев — миллионные города и большинство регионов остались без электричества. 

Вооруженные Силы Украины сбили 30 иранских дронов-камикадзе Shahed-136 во время атаки в ночь на 19 декабря, всего противник запустил около 35 БПЛА.

Читайте также: Россия не сможет продолжать агрессию, если пресечь ее ракетные обстрелы – Зеленский

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский война Иран дроны-камикадзе
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