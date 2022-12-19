Иран передал России новую партию Shahed-136. В этот раз 250 штук за один раз — Зеленский
Россия получила от Ирана 250 дронов-камикадзе Shahed-136 в рамках новой партии военной помощи. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время выступления перед лидерами стран Объединенного экспедиционного корпуса.
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По его словам, в ночь на 19 декабря россияне атаковали Украину дронами из новой партии в 250 штук. Он отметил, что Россия использует ракеты и дроны из Ирана для ударов по энергетической инфраструктуре.
Зеленский заявил, что недавний массированный удар оккупантов затронул более 20 млн украинцев — миллионные города и большинство регионов остались без электричества.
Вооруженные Силы Украины сбили 30 иранских дронов-камикадзе Shahed-136 во время атаки в ночь на 19 декабря, всего противник запустил около 35 БПЛА.
- Армия РФ в пятницу 16 декабря ударила по Украине ракетами. Киев пережил одну из самых масштабных атак с начала полномасштабной войны.
- Россия получила новую партию "шахедов" от Ирана, сообщала военная разведка.
- Иран снова отрицает укрепление сотрудничества с Россией: "это американская пропаганда".
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