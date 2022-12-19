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Армия России атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed-136. ВСУ сбили 30 иранских БПЛА

Цей матеріал також доступний українською
19.12.2022, 08:09
Армия России атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed-136. ВСУ сбили 30 иранских БПЛА - Фото
Иранские дроны-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Вооруженные Силы Украины сбили 30 иранских дронов-камикадзе Shahed-136 во время атаки в ночь на 19 декабря. Об этом сообщили в командовании Воздушных Сил ВСУ.

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Военные заявляют, что оккупанты запустили по Украине около 35 иранских дронов — они поднялись с восточного побережья Азовского моря.

Силы и средства ВСУ уничтожили 30 беспилотников.

В уничтожении целей участвовали зенитно-ракетные войска, истребители и мобильные огневые группы. 

Армия России ночью атаковала Киев, Киевскую и Николаевскую области иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Есть попадания в объекты критической инфраструктуры.

Читайте также: Россия не сможет продолжать агрессию, если пресечь ее ракетные обстрелы – Зеленский

Дмитро Гриниченко
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война воздушные силы дроны-камикадзе
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