Армия России атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed-136. ВСУ сбили 30 иранских БПЛА

Вооруженные Силы Украины сбили 30 иранских дронов-камикадзе Shahed-136 во время атаки в ночь на 19 декабря. Об этом сообщили в командовании Воздушных Сил ВСУ.

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Военные заявляют, что оккупанты запустили по Украине около 35 иранских дронов — они поднялись с восточного побережья Азовского моря.

Силы и средства ВСУ уничтожили 30 беспилотников.

В уничтожении целей участвовали зенитно-ракетные войска, истребители и мобильные огневые группы.

Армия России ночью атаковала Киев, Киевскую и Николаевскую области иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Есть попадания в объекты критической инфраструктуры.

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Дмитро Гриниченко

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