Армия России атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed-136. ВСУ сбили 30 иранских БПЛА
Вооруженные Силы Украины сбили 30 иранских дронов-камикадзе Shahed-136 во время атаки в ночь на 19 декабря. Об этом сообщили в командовании Воздушных Сил ВСУ.
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Военные заявляют, что оккупанты запустили по Украине около 35 иранских дронов — они поднялись с восточного побережья Азовского моря.
Силы и средства ВСУ уничтожили 30 беспилотников.
В уничтожении целей участвовали зенитно-ракетные войска, истребители и мобильные огневые группы.
Армия России ночью атаковала Киев, Киевскую и Николаевскую области иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
- Армия РФ в пятницу 16 декабря ударила по Украине ракетами. Киев пережил одну из самых масштабных атак с начала полномасштабной войны.
- Россия получила новую партию "шахедов" от Ирана, сообщала военная разведка.
- Иран снова отрицает укрепление сотрудничества с Россией: "это американская пропаганда".
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