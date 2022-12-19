Иран снова отрицает укрепление сотрудничества с Россией: "это американская пропаганда"
Сотрудничество между Ираном и Россией в различных областях, включая оборону, расширяется в рамках общих интересов и не направлено против какой-либо третьей страны. Такое заявление представителя МИД Ирана Насера Канани цитирует Times of Israel.
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Канани назвал "американской пропагандой" заявления Вашингтона об угрозах, которое несет военное сотрудничество России и Ирана для стран Ближнего Востока.
Он заявил, что "сотрудничество между Ираном и Россией в различных областях, включая оборону, расширяется в рамках общих интересов и не направлено против какой-либо третьей страны", а также что Тегеран "независим в своей внешней политике и не спрашивает ни у кого разрешения".
15 декабря заместитель спикера Госдепа США Ведант Патель заявил, что Иран и Россия наращивают сотрудничество вплоть до полноценного военного партнерства. По его словам, Иран дает России дроны, а взамен Москва предлагает Тегерану беспрецедентный уровень военной и технической поддержки.
- 13 декабря Иран снова стал открещиваться от поставок России дронов. МИД Украины предупредил Тегеран о масштабных последствиях.
- 14 декабря над Киевом и областью ПВО сбила 13 дронов-камикадзе Shahed-136.
- 17 декабря ГУР сообщил, что Россия получила от Ирана новую партию дронов-камикадзе Shahed.
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