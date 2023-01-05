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Убийство военнопленных в Еленовке: генсек ООН распустил группу по расследованию – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2023, 20:57
Убийство военнопленных в Еленовке: генсек ООН распустил группу по расследованию – Reuters - Фото
Место гибели украинских военнопленных в Еленовке (Фото - скриншот видер)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш распустил миссию по расследованию массового убийства украинских военнопленных в Еленовке, поскольку эксперты так и не смогли добраться до места преступления. Об этом сообщает Reuters

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Пресс-представитель Гутерриша сказал журналистам, что за полгода группа экспертов так и не смогла выехать на место событий, и поэтому миссия распущена решением генсека ООН.

29 июля российские оккупанты обстреляли колонию с украинскими военнопленными в Еленовке на временно оккупированной территории Донбасса.

В Генштабе ВСУ заявили, что оккупанты намеренно обстреляли колонию, чтобы обвинить Украину в "военных преступлениях", а также скрыть факты пыток и расстрелов украинских бойцов.

По данным Офиса генпрокурора, россияне убили в Еленовке около 40 пленных, 130 человек были ранены.

  • За прошедшие после убийства месяцы Россия не допустила на место преступления не только миссию ООН, но и представителей Международного Комитета Красного Креста.
  • 14 октября Красный Крест потребовал от России "немедленного и беспрепятственного доступа" ко всем военнопленным. В МККК утверждают, что "были готовы в течение нескольких месяцев" посетить колонию в Еленовке, но "не могут получить доступ силой".

Сергій Бережний
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Антониу Гутерриш Еленовка миссия оон военное преступление
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