Красный Крест потребовал доступа к военнопленным и "разделяет разочарование" Украины
Международный комитет Красного Креста после вчерашней критики президента Владимира Зеленского и заявления Украины, что МККК дается три дня на отправку миссии в Еленовку, потребовал "немедленного и беспрепятственного доступа" ко всем военнопленным. Заявление опубликовано на сайте Красного Креста.
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В организации заявили, что "разделяют разочарование" в связи с отсутствием миссии к военнопленным.
В МККК утверждают, что "были готовы в течение нескольких месяцев" посетить колонию в Еленовке и любое другие место, где удерживаются пленные.
"Однако, помимо предоставления доступа высшими уровнями власти, это требует практических мер для реализации на местах. Мы не можем получить доступ силой к месту содержания под стражей или интернирования, куда нас не допустили", – сказано в заявлении.
В Красном Кресте добавили, что миссия МККК может быть достигнута "только посредством скоординированных усилий со сторонами в конфликте". Красный Крест призвал РФ, Украину и международное сообщество поддержать роль, отведенную организации.
- Вчера Зеленский заявил, что Красный Крест "не может дойти" к украинским пленным в течение всех восьми лет войны.
- Украина дала Красному Кресту три дня для направления миссии в колонию в Еленовке.
- В вечернем видеообращении Зеленский заявил, что Красный Крест – это не клуб с привилегиями, и у него есть обязательства.
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