Красный Крест потребовал доступа к военнопленным и "разделяет разочарование" Украины

Международный комитет Красного Креста после вчерашней критики президента Владимира Зеленского и заявления Украины, что МККК дается три дня на отправку миссии в Еленовку, потребовал "немедленного и беспрепятственного доступа" ко всем военнопленным. Заявление опубликовано на сайте Красного Креста.

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В организации заявили, что "разделяют разочарование" в связи с отсутствием миссии к военнопленным.

В МККК утверждают, что "были готовы в течение нескольких месяцев" посетить колонию в Еленовке и любое другие место, где удерживаются пленные.

"Однако, помимо предоставления доступа высшими уровнями власти, это требует практических мер для реализации на местах. Мы не можем получить доступ силой к месту содержания под стражей или интернирования, куда нас не допустили", – сказано в заявлении.

В Красном Кресте добавили, что миссия МККК может быть достигнута "только посредством скоординированных усилий со сторонами в конфликте". Красный Крест призвал РФ, Украину и международное сообщество поддержать роль, отведенную организации.

Вчера Зеленский заявил, что Красный Крест "не может дойти" к украинским пленным в течение всех восьми лет войны.

Украина дала Красному Кресту три дня для направления миссии в колонию в Еленовке.

В вечернем видеообращении Зеленский заявил, что Красный Крест – это не клуб с привилегиями, и у него есть обязательства.

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Оксана Житнюк

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