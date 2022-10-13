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Украина дала Красному Кресту три дня, чтобы отправить миссию в Еленовку

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2022, 22:26
Украина дала Красному Кресту три дня, чтобы отправить миссию в Еленовку - Фото
Андрей Ермак (Фото: ОП)

Украина дала Красному Кресту три дня для направления миссии МККК в колонию в Еленовке, где россияне удерживают украинских пленных. О поставленном "безальтернативном требовании" сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Он напомнил, что во временно оккупированной Еленовке Донецкой области в конце июля в результате российского теракта были убиты более 50 защитников Украины.

Этот вопрос сегодня обсуждался украинской стороной с представителями МККК и других международных организаций.

"Я не понимаю, почему в течение всего этого периода до сих пор в Еленовку не прибыла миссия Красного Креста. Нет времени ждать, поскольку речь идет о человеческих жизнях", – заявил Ермак.

Украина призвала, чтобы не позднее трех дней миссия Красного Креста с международными медиа прибыли в Украину, даже если до этого срока не будет подтверждения со стороны России.

"А мы уверены, что Россия не заинтересована в том, чтобы правда была известна. Мы призываем отправить миссию, которая будет находиться на линии фронта, пока Россия не выдаст эти разрешения. Призываем до 17 октября решить поднятый вопрос и направить миссию МККК", – заявил Ермак.

Он добавил, что в противном случае Украина будет применять все возможные информационные и дипломатические средства для решения этого вопроса. Глава ОП отметил, что может быть найден вариант, как сформировать экспертную группу, готовую выполнить ту миссию, которую должен выполнить Красный Крест.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец опубликовал видео сегодняшнего совещания:

  • 10 октября агентство Reuters сообщило, что Международный комитет Красного Креста временно приостановил работу в Украине по соображениям безопасности. Однако офис украинского общества МККК заявил, что продолжает свою работу.
  • Сегодня Зеленский заявил, что Красный Крест "не может дойти" к украинским пленным в течение всех восьми лет войны.

Читайте также: Красный Крест о пленных с Азовстали: Мы не можем гарантировать безопасность – нас там нет

Оксана Житнюк
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