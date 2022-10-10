Красный Крест приостанавливает свою работу в Украине – СМИ. В украинском офисе опровергают
Международный комитет Красного Креста временно приостановил свою работу в Украине из соображений безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя МККК.
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"Из соображений безопасности наши команды сегодня приостановили работу", — сказал собеседник агентства.
Норвежский совет по делам беженцев также заявил, что приостановил в Украине свою деятельность по оказанию помощи до тех пор, пока не будет восстановлена безопасность.
ДОПОЛНЕНО В 16:32. Украинский офис МККК заявил, что не приостанавливает свою деятельность.
"Чтобы было ясно, мы остаемся в Украине и будем продолжать свою деятельность, при этом адаптируясь к ухудшающейся ситуации с безопасностью по мере необходимости", – сказано в Twitter офиса.
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