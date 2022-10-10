Красный Крест приостанавливает свою работу в Украине – СМИ. В украинском офисе опровергают

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Международный комитет Красного Креста временно приостановил свою работу в Украине из соображений безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя МККК.

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"Из соображений безопасности наши команды сегодня приостановили работу", — сказал собеседник агентства.

Норвежский совет по делам беженцев также заявил, что приостановил в Украине свою деятельность по оказанию помощи до тех пор, пока не будет восстановлена безопасность.

ДОПОЛНЕНО В 16:32. Украинский офис МККК заявил, что не приостанавливает свою деятельность.

"Чтобы было ясно, мы остаемся в Украине и будем продолжать свою деятельность, при этом адаптируясь к ухудшающейся ситуации с безопасностью по мере необходимости", – сказано в Twitter офиса.

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Вадим Ребрина

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