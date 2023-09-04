У ООН недостаточно доказательств для признания геноцида в Украине – глава комиссии

Глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Мьосе заявил на пресс-конференции в Киеве, что орган пока не пришел к выводу, что Россия совершает против Украины геноцид. Об этом пишет Радио Свобода.

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По словам Мьосе, комиссия не имеет достаточных доказательств, которые бы соответствовали юридической квалификации Конвенции о геноциде.

"Сейчас у нас нет достаточных доказательств, которые бы соответствовали юридической квалификации, предусмотренной Конвенцией о геноциде", – сказал глава комиссии.

Он заверил, что расследование в Украине будет продолжено. По его словам, ранее комиссия уже отмечала, что "в российских СМИ были определенные заявления, которые, возможно, могли иметь отношение к вопросу о подстрекательстве к геноциду".

"Это одна линия, которой мы придерживаемся, и мы ее рассмотрим. Но пока выводов нет", – заявил Мьосе, добавив, что комиссия обнаружила "большое количество военных преступлений" вроде пыток и атак по украинской энергетической инфраструктуре с октября 2022 года.

В то же время, сказал он, орган не знает, "следует ли рассматривать это как преступления против человечности".

"Мы определили, что есть признаки того, что это может быть преступлением против человечности. Поэтому я считаю полезно посмотреть на все в контексте", – резюмировал он.

На рубеже марта и апреля 2022 года украинские военные освободили Киевскую область от российских оккупантов. На улицах освобожденных городов, в частности в Буче, были обнаружены тела убитых мирных жителей.

По данным Офиса генпрокурора, с 24 февраля в Украине погибли 7938 гражданских, из них 430 – дети. Раненых гражданских – 10 897. По состоянию на 21 октября расследовалось 368 фактов пыток со стороны россиян.

Офисом генпрокурора установлено 9400 фактов депортации детей из Украины в Россию.

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