С начала большой войны РФ убила до 8000 гражданских и похитила 9400 детей – генпрокурор
С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 7938 гражданских. Также Россия незаконно вывезла из Украины не менее 9400 детей. Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин в интервью агентству Интерфакс-Украина.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По данным Офиса генпрокурора, с 24 февраля погибли 7938 гражданских, из них 430 – дети. Раненых гражданских – 10 897.
Костин подчеркнул, что это только официальные и подтвержденные данные, которые есть в материалах уголовных производств.
"С учетом невозможности доступа к оккупированным территориям и отсутствия полной картины того, что там, например, в Мариуполе, происходило и происходит сейчас, можем только предположить, как страшна эта цифра", – сказал генпрокурор.
Он сообщил, что за пытки, жестокое обращение, унижение чести и достоинства, незаконное лишение свободы к уголовной ответственности в настоящее время привлечены 65 человек. З5 человек – за умышленное убийство. Всего по состоянию на 21 октября расследовалось 368 фактов совершения пыток.
Также Костин отметил, что в рамках расследований сейчас установлено 9400 детей, депортированных Россией из Украины.
"Мы понимаем, что детей, потерпевших от этих преступлений, может быть гораздо больше, и вся информация, поступающая к нам на этот счет, проверяется в ходе досудебного расследования", – сказал генпрокурор.
- После сегодняшнего массированного ракетного удара по энергетической инфраструктуре Украины министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия воюет с гражданским населением Украины, ибо у нее есть желание убивать украинцев, а поэтому это нельзя оправдывать и называть "ответом".
Читайте также: Костина в США спросили, обвинят ли Путина в геноциде – он признал, что "будет непросто"
Комментарии