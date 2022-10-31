С начала большой войны РФ убила до 8000 гражданских и похитила 9400 детей – генпрокурор

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 7938 гражданских. Также Россия незаконно вывезла из Украины не менее 9400 детей. Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин в интервью агентству Интерфакс-Украина.

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По данным Офиса генпрокурора, с 24 февраля погибли 7938 гражданских, из них 430 – дети. Раненых гражданских – 10 897.

Костин подчеркнул, что это только официальные и подтвержденные данные, которые есть в материалах уголовных производств.

"С учетом невозможности доступа к оккупированным территориям и отсутствия полной картины того, что там, например, в Мариуполе, происходило и происходит сейчас, можем только предположить, как страшна эта цифра", – сказал генпрокурор.

Он сообщил, что за пытки, жестокое обращение, унижение чести и достоинства, незаконное лишение свободы к уголовной ответственности в настоящее время привлечены 65 человек. З5 человек – за умышленное убийство. Всего по состоянию на 21 октября расследовалось 368 фактов совершения пыток.

Также Костин отметил, что в рамках расследований сейчас установлено 9400 детей, депортированных Россией из Украины.

"Мы понимаем, что детей, потерпевших от этих преступлений, может быть гораздо больше, и вся информация, поступающая к нам на этот счет, проверяется в ходе досудебного расследования", – сказал генпрокурор.

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Оксана Житнюк

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