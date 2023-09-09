Страны G20 опубликовали совместное коммюнике по итогам саммита в Нью-Дели. К чему пришли

Члены "Большой двадцатки" приняли совместную декларацию по итогам саммита в Нью-Дели. Коммюнике содержит призыв к соблюдению принципов международного права, в частности территориальной целостности и суверенитета стран, также подчеркивается недопустимость использования ядерного оружия.

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Ранее сообщалось, что страны G20 не могут прийти к консенсусу в совместной декларации из-за расхождения взглядов членов блока на войну России против Украины.

В контексте войны в документе отмечается, что:

— Все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН в полном объеме. Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы.

— Страны обратили внимание на человеческие страдания и дополнительные негативные последствия войны в Украине по глобальной продовольственной и энергетической безопасности, "были разные взгляды и оценки ситуации".

— G20 призывает к немедленной и беспрепятственной поставке зерна, продовольствия и удобрений из России и Украины. Это необходимо для удовлетворения спроса в развивающихся странах и наименее развитых странах, особенно в Африке.

— "Большая двадцатка" приветствует конструктивные инициативы, поддерживающие всеобъемлющий, справедливый и крепкий мир в Украине.

В то же время, в декларации отмечается, что G20 "не является платформой для решения геополитических проблем".

Следующие саммиты G20 состоятся в Бразилии (2024), ЮАР (2025) и США (2026).

15 ноября 2022 года президент Зеленский на саммите G20 предложил формулу мира – 10 шагов для завершения войны, которые должны начаться с вывода войск РФ из Украины.

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