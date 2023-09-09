Ердоган просить G20 піти на поступки Росії для відновлення зернової угоди – Bloomberg

Президент Туреччини Реджеп Ердоган закликає кількох лідерів "Великої Двадцятки" задовольнити деякі вимоги Росії, аби спробувати відновити зернову угоду, яка дозволила постачання українського зерна та знизила світові ціни на продовольство. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на власні джерела, ознайомлені з ходом переговорів.

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Джерела заявили, що Ердоган намагається провести закриті зустрічі з лідерами під час саміту G-20 у Нью-Делі цими вихідними.

Президент Туреччини допомагав у створенні Чорноморської зернової ініціативи у 2022 році, зазначає видання.

Bloomberg зауважує, що хоча зусилля Туреччини "навряд чи" вплинуть на союзників України в США та Європі, прийняття Ердоганом вимог Росії підкреслює ті виклики, з якими той стикається під час свого балансування після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

4 вересня президент Туреччини та диктатор Володимир Путін зустрілись на півдні РФ у Сочі, проте Ердогану "не вдалось переконати" Путіна повернутись до угоди, пише ЗМІ.

Троє турецьких посадовців, знайомих з обговоренням, заявили виданню, що Туреччина просить світових лідерів сприяти страхуванню російського експорту продовольства та добрив лондонським Lloyd’s [провідна компанія у світі страхових ринків] і відновити підключення Москви до системи SWIFT для міжнародних платежів.

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Джерела Bloomberg заявили, що очікується, що члени G-20 вимагатимуть "негайних і безперешкодних постачань зерна, продуктів харчування та добрив/ресурсів з Російської Федерації та України".

"Очікується, що вони [члени G20] скажуть, що угода важлива для задоволення попиту в країнах, що розвиваються, особливо в Африці, і закликатимуть до припинення "військового знищення" або інших атак на відповідну інфраструктуру", – пише видання.

США та їхні союзники відкидають заяви Росії про те, що ліміти обмежують експорт сільськогосподарської продукції з РФ, і "поки що опираються закликам послабити санкції", зазначає Bloomber.

Декілька європейських дипломатів заявили виданню, що Туреччина під час зустрічей "часто згадує" про стан зернових переговорів. За їх словами, РФ відхилила запропонований ООН компроміс зі створенням дочірньої компанії підсанкційного банку "Россільгоспбанк", аби дозволити використання SWIFT.

Індійський чиновник повідомив, що Туреччина намагається знайти консенсус у спробі відновити угоду.

За словами турецьких чиновників, держава повідомляє своїм колегам, що способом відновити зернову угоду є послаблення деяких санкцій, котрі, як стверджує РФ, перешкоджають їй імпортувати сільськогосподарське обладнання, таке як трактори або запчастини.

Європейські дипломати заявили Bloomberg, що Україна веде перемовини з Румунією та Болгарією щодо альтернативного морського маршруту, який проходив би з України через територіальні води Румунії.

Проте цей шлях забезпечить лише частину потреб, зазначає видання.

Члени G20 ухвалили спільну декларацію за підсумками саміту: у ній є заклик до дотримання принципів міжнародного права, зокрема територіальної цілісності та суверенітету країн, також наголошується на неприпустимості використання ядерної зброї.

Видання Bild стверджує, що у його розпорядженні є лист генсека ООН Антоніу Гутерреша до міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, в якому він запропонував відновлення зернової угоди на вигідних для держави-агресора умовах, включно з фактичним обнуленням санкцій.

Після виходу РФ із зернової угоди в середині липня 2023 року окупанти розбивають ракетами та дронами порти та зерносховища в Одеській області. А після того, як Україна почала вивозити більше зерна через дунайські порти до Румунії, Ізмаїл та Рені стали частими цілями для окупантів.

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