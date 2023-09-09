RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Ердоган просить G20 піти на поступки Росії для відновлення зернової угоди – Bloomberg

Этот материал также доступен на русском
09.09.2023, 15:45
Ердоган просить G20 піти на поступки Росії для відновлення зернової угоди – Bloomberg - Фото
Реджеп Ердоган і Володимир Путін (Фото: пресслужба президента Туреччини))

Президент Туреччини Реджеп Ердоган закликає кількох лідерів "Великої Двадцятки" задовольнити деякі вимоги Росії, аби спробувати відновити зернову угоду, яка дозволила постачання українського зерна та знизила світові ціни на продовольство. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на власні джерела, ознайомлені з ходом переговорів.

Джерела заявили, що Ердоган намагається провести закриті зустрічі з лідерами під час саміту G-20 у Нью-Делі цими вихідними.

Президент Туреччини допомагав у створенні Чорноморської зернової ініціативи у 2022 році, зазначає видання.

Bloomberg зауважує, що хоча зусилля Туреччини "навряд чи" вплинуть на союзників України в США та Європі, прийняття Ердоганом вимог Росії підкреслює ті виклики, з якими той стикається під час свого балансування після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

4 вересня президент Туреччини та диктатор Володимир Путін зустрілись на півдні РФ у Сочі, проте Ердогану "не вдалось переконати" Путіна повернутись до угоди, пише ЗМІ.

Троє турецьких посадовців, знайомих з обговоренням, заявили виданню, що Туреччина просить світових лідерів сприяти страхуванню російського експорту продовольства та добрив лондонським Lloyd’s [провідна компанія у світі страхових ринків] і відновити підключення Москви до системи SWIFT для міжнародних платежів.

Читайте також: Україна підписала зернову угоду з Туреччиною й ООН — без перемир'я та зняття санкцій

Джерела Bloomberg заявили, що очікується, що члени G-20 вимагатимуть "негайних і безперешкодних постачань зерна, продуктів харчування та добрив/ресурсів з Російської Федерації та України".

"Очікується, що вони [члени G20] скажуть, що угода важлива для задоволення попиту в країнах, що розвиваються, особливо в Африці, і закликатимуть до припинення "військового знищення" або інших атак на відповідну інфраструктуру", – пише видання.

США та їхні союзники відкидають заяви Росії про те, що ліміти обмежують експорт сільськогосподарської продукції з РФ, і "поки що опираються закликам послабити санкції", зазначає Bloomber.

Декілька європейських дипломатів заявили виданню, що Туреччина під час зустрічей "часто згадує" про стан зернових переговорів. За їх словами, РФ відхилила запропонований ООН компроміс зі створенням дочірньої компанії підсанкційного банку "Россільгоспбанк", аби дозволити використання SWIFT.

Індійський чиновник повідомив, що Туреччина намагається знайти консенсус у спробі відновити угоду.

За словами турецьких чиновників, держава повідомляє своїм колегам, що способом відновити зернову угоду є послаблення деяких санкцій, котрі, як стверджує РФ, перешкоджають їй імпортувати сільськогосподарське обладнання, таке як трактори або запчастини.

Європейські дипломати заявили Bloomberg, що Україна веде перемовини з Румунією та Болгарією щодо альтернативного морського маршруту, який проходив би з України через територіальні води Румунії.

Проте цей шлях забезпечить лише частину потреб, зазначає видання.

  • Члени G20 ухвалили спільну декларацію за підсумками саміту: у ній є заклик до дотримання принципів міжнародного права, зокрема територіальної цілісності та суверенітету країн, також наголошується на неприпустимості використання ядерної зброї.

Читайте також: Російський дрон міг вибухнути у румунських полях під Ізмаїлом, мапа – OSINT-дослідники

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
санкціїтуреччинавійнаволодимир путінреджеп ердоганbloombergG20зерновий коридорзернова угода
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 