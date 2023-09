Російський дрон міг вибухнути у румунських полях під Ізмаїлом, мапа – OSINT-дослідники

Російський дрон-камікадзе Shahed-136 міг впасти та здетонувати на саме території Румунії, заявляє OSINT-спільнота GeoConfirmed. Це сталося 4 вересня під час масованої атаки окупантів по півдню Одеської області.

Волонтери проєкту дослідили фото та відео з моментом вибуху і встановили місце ймовірне місце події.

GeoConfirmed UKR – Investigation.



The claim:



In the early morning of 04 SEP a Russian Shahed crashed and exploded inside Romania (NATO member).

Russia was attacking Izmail Port (next to the Romanian border).



Our volunteers looked into this.



