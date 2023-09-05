RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Російський дрон міг вибухнути у румунських полях під Ізмаїлом, мапа – OSINT-дослідники

Этот материал также доступен на русском
05.09.2023, 23:07
Російський дрон міг вибухнути у румунських полях під Ізмаїлом, мапа – OSINT-дослідники - Фото
Фото: Соцмережі

Російський дрон-камікадзе Shahed-136 міг впасти та здетонувати на саме території Румунії, заявляє OSINT-спільнота GeoConfirmed. Це сталося 4 вересня під час масованої атаки окупантів по півдню Одеської області.

Волонтери проєкту дослідили фото та відео з моментом вибуху і встановили місце ймовірне місце події. 

Дослідники встановили, що на відео і фото одна й та сама локація:

Фото: GeoConfirmed

Орієнтовна зона аварії знаходиться на румунській стороні річки, приблизні координати: 45.328864, 28.803601.

Фото: GeoConfirmed

Відстань від ймовірного місця вибуху до будівель на українській та румунській стороні становить близько кілометра.

Президент Румунії Клаус Йоганніс заперечив падіння російських дронів чи уламків на території країни.

  • Речник МЗС повідомив, що вночі 4 вересня в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 "впали та здетонували на території Румунії".

  • Румунське Міністерство оборони заявило: попри падіння і вибух щонайменше одного російського дрона-камікадзе Shahed-136 на території країни, це "не становило жодної прямої військової загрози нашій національній території або територіальним водам Румунії". При цьому у пресрелізі для румунської аудиторії там заявили, що нічого на їхній території не падало.

  • Речник ДПСУ у коментарі LIGA.net повідомив, що двоє російських дронів-камікадзе Shahed-136 впали та здетонували на території Румунії.
Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнабезпілотникрумуніядронShahed-136шахед
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 