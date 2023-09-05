Російський дрон міг вибухнути у румунських полях під Ізмаїлом, мапа – OSINT-дослідники

Російський дрон-камікадзе Shahed-136 міг впасти та здетонувати на саме території Румунії, заявляє OSINT-спільнота GeoConfirmed. Це сталося 4 вересня під час масованої атаки окупантів по півдню Одеської області.

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Волонтери проєкту дослідили фото та відео з моментом вибуху і встановили місце ймовірне місце події.

GeoConfirmed UKR – Investigation.



The claim:



In the early morning of 04 SEP a Russian Shahed crashed and exploded inside Romania (NATO member).

Russia was attacking Izmail Port (next to the Romanian border).



Our volunteers looked into this.



1/X pic.twitter.com/yvzgcY7Amv — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) September 5, 2023

Дослідники встановили, що на відео і фото одна й та сама локація:

Орієнтовна зона аварії знаходиться на румунській стороні річки, приблизні координати: 45.328864, 28.803601.

Відстань від ймовірного місця вибуху до будівель на українській та румунській стороні становить близько кілометра.

Президент Румунії Клаус Йоганніс заперечив падіння російських дронів чи уламків на території країни.

Речник МЗС повідомив, що вночі 4 вересня в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 "впали та здетонували на території Румунії".

Румунське Міністерство оборони заявило: попри падіння і вибух щонайменше одного російського дрона-камікадзе Shahed-136 на території країни, це "не становило жодної прямої військової загрози нашій національній території або територіальним водам Румунії". При цьому у пресрелізі для румунської аудиторії там заявили, що нічого на їхній території не падало.

коментарі LIGA.net повідомив, що двоє російських дронів-камікадзе Shahed-136 впали та здетонували на території Румунії. Речник ДПСУ у

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