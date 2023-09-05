Російський дрон міг вибухнути у румунських полях під Ізмаїлом, мапа – OSINT-дослідники
Російський дрон-камікадзе Shahed-136 міг впасти та здетонувати на саме території Румунії, заявляє OSINT-спільнота GeoConfirmed. Це сталося 4 вересня під час масованої атаки окупантів по півдню Одеської області.
Волонтери проєкту дослідили фото та відео з моментом вибуху і встановили місце ймовірне місце події.
GeoConfirmed UKR – Investigation.— GeoConfirmed (@GeoConfirmed) September 5, 2023
The claim:
In the early morning of 04 SEP a Russian Shahed crashed and exploded inside Romania (NATO member).
Russia was attacking Izmail Port (next to the Romanian border).
Our volunteers looked into this.
1/X pic.twitter.com/yvzgcY7Amv
Дослідники встановили, що на відео і фото одна й та сама локація:
Орієнтовна зона аварії знаходиться на румунській стороні річки, приблизні координати: 45.328864, 28.803601.
Відстань від ймовірного місця вибуху до будівель на українській та румунській стороні становить близько кілометра.
Президент Румунії Клаус Йоганніс заперечив падіння російських дронів чи уламків на території країни.
- Речник МЗС повідомив, що вночі 4 вересня в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 "впали та здетонували на території Румунії".
Румунське Міністерство оборони заявило: попри падіння і вибух щонайменше одного російського дрона-камікадзе Shahed-136 на території країни, це "не становило жодної прямої військової загрози нашій національній території або територіальним водам Румунії". При цьому у пресрелізі для румунської аудиторії там заявили, що нічого на їхній території не падало.
- Речник ДПСУ у коментарі LIGA.net повідомив, що двоє російських дронів-камікадзе Shahed-136 впали та здетонували на території Румунії.
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