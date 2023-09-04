Російські дрони впали в Румунії. ДПСУ повідомила колег, відповіді поки немає – речник

Двоє російських дронів-камікадзе Shahed-136 впали та здетонували на території Румунії під час масованої атаки окупантів у ніч проти 4 вересня. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Сьогодні вночі під час масованої атаки Росії ударними дронами російські "шахеди" впали та здетонували на території Румунії. Це сталося в районі Ізмаїльського порту. Прикордонні наряди, які несли службу на тому напрямку, фіксували детонацію двох ворожих БпЛА на румунській стороні", – повідомив він.

Українські прикордонники визначеними каналами зв'язку поінформували румунських колег про фіксацію двох детонувань російських дронів на території Румунії, зазначив Демченко.

"Також запропоновано надати можливу інформацію стосовно даних випадків. На даний час відповідь від румунської сторони ще не надходила", – сказав він.

Вранці речник МЗС повідомив, що вночі 4 вересня в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 "впали та здетонували на території Румунії".

Румунське Міністерство оборони заявило: попри падіння і вибух щонайменше одного російського дрона-камікадзе Shahed-136 на території країни, це "не становило жодної прямої військової загрози нашій національній території або територіальним водам Румунії". При цьому у пресрелізі для румунської аудиторії там заявили, що нічого на їхній території не падало. 2 вересня глави МЗС Туреччини та країни-терориста Росії заявили, що ООН та Анкара готують якісь нові "пропозиції" (куди окупанти хочуть включити виведення з-під санкцій одного з банків та компаній-виробників добрив РФ) для відновлення угоди щодо вивезення зерна з України.

Читайте також: "Врожайність майже рекордна". Україна збере більше зерна, ніж торік

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.